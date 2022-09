Un casque d’écoute québécois promet de calmer votre cerveau

C’est la rentrée, et avec la rentrée revient pour plusieurs d’entre nous une certaine angoisse ou un stress provoqués soit par les études ou les travaux scolaires, ou par un retour de la routine de travail d’avant les vacances estivales.

Peu importe, deux jeunes entrepreneurs de la Montérégie ont créé une entreprise qui s’appelle Enophone et qui vient de mettre en marché un gros casque d’écoute à connexion sans fil qui aide à contrôler un peu plus son état mental.

Le casque Enophone est conçu exprès pour les gens qui travaillent devant leur ordinateur étant donné que les données qu’il capte sur l’état du cerveau sont transmises à une application qui se trouve sur son ordinateur personnel, Mac ou PC.

Le casque compte quatre capteurs qui produisent un électroencéphalogramme, soit une lecture du courant électrique qui passe dans notre cerveau. À partir de cette information, il affiche à l’écran le niveau de concentration et d’énergie mentale et permet de savoir quand on presse un peu trop le citron.

Est-ce que ça marche?

C’est étonnant comment le simple fait de savoir comment va notre cerveau permet justement de le détendre. Après quelques jours, on finit par développer de bonnes habitudes et on relaxe plus facilement.

L’application aide un peu étant donné qu’elle propose des ambiances musicales pour aider à trouver la zone idéale d’état mental selon la tâche qu’on désire accomplir.

Et le casque a aussi d’excellentes propriétés sonores, que ce soit pour écouter de la musique, justement, ou pour tenir une conversation téléphonique en mode mains libres.

Bref, pour les gens qui craignent d’être stressés au boulot cet automne, c’est peut-être un gadget à considérer : le casque Enophone.