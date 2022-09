Amazon lance des nouvelles tablettes destinées aux enfants

Probablement qu’Amazon a un peu lancé la serviette et ne veut plus rivaliser directement avec l’iPad d’Apple, et a décidé de se cantonner dans le créneau des tablettes pour les enfants âgés de 4 à 12 ans avec deux tablettes appelées Fire HD 8 Kids et Fire HD 8 Kids Pro. Amazon ajoute aussi une « Fire HD 8» tout court qui cible les gens désirant acheter une tablette à très bas prix.

Dans les trois cas, il s’agit de tablettes animées par le logiciel Android, mais qui est lourdement revu par Amazon pour ne pas ressembler au système Android que vous avez sur votre téléphone. L’idée est d’offrir un appareil léger et compact, facile à utiliser, et qui facilite l’accès à des films, des séries télé, des livres numériques ou même de la musique.

Évidemment, Amazon espère que tout ce contenu sera téléchargé à partir de ses serveurs via un abonnement à son service Amazon Prime, qui donne accès à du contenu qui cible spécifiquement les jeunes âgés de 4 à 12 ans. Les parents peuvent aussi s’en servir pour accéder aux applications Prime Video, Prime Music et Kindle.

Il y a aussi un bouton pour activer Alexa, le fameux assistant numérique d’Amazon qui permet d’interagir soit avec la voix, ou soit à l’écrit avec sa tablette. Alexa permet de contrôler un paquet d’appareils connectés qu’on peut avoir dans la maison.

Ce sont des tablettes qui sont surtout très abordables

Tout ça est vendu à un prix très compétitif, et c’est probablement le plus gros atout des tablettes Fire HD 8 : ça démarre à 120$ pour la Kids 8 Kids et ça monte à 190 $ pour les Fire HD 8 et Fire HD 8 Kids Pro.

C’est généralement la stratégie d’Amazon pour ce genre de produits : ils sont vendus à bas prix, en espérant que les acheteurs vont ensuite s’abonner au service Prime qui lui coûte 10$ par mois.