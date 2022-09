L’Apple Watch Ultra au Canada vendredi pour 1099$

On en a entendu parler il y a deux semaines, et voilà que l’Apple Watch Ultra sera en magasin vendredi. L’Apple Watch, on le sait, c’est la montre connectée la plus populaire en ce moment. C’est peut-être en fait la seule montre connectée sur le marché qui peut être qualifiée de succès commercial.

Et ce qui est nouveau avec l’Apple Watch Ultra, c’est qu’Apple tente une percée du côté des montres pour super sportifs, les coureurs, les cyclistes, les nageurs et même les plongeurs qui n’ont pas peur de payer plusieurs centaines de dollars pour une montre spécialisée comme celles qui sont vendues par Garmin ou Polar, notamment.

Ça explique d’ailleurs pourquoi l’Apple Watch Ultra coûte elle-même assez cher, merci : 1100$ pour être exact. C’est élevé, mais quand on regarde les modèles Garmin et Suunto comparables ont voit qu’elles peuvent facilement coûter entre 900 et 1300 dollars…

À ce prix-là, au moins, on obtient un paquet d’information qui peut servir dans des situations d’activités de plein air en tout genre. Et elles n’ont pas nécessairement besoin d’être « extrêmes », ces activités : le GPS est très précis et permet d’afficher la carte des sentiers dans plein de contextes, que ce soit simplement pour prendre une marche, pour courir dans le bois ou même pour grimper des montagnes.

L’Apple Watch Ultra peut aussi servir au quotidien…

Évidemment, la montre fait aussi le suivi et l’analyse de son activité physique au quotidien. Elle suit le rythme cardiaque, la respiration, le taux d’oxygène dans le sang, elle peut même aider les femmes que ça intéresse à faire un meilleur suivi de leur cycle menstruel.

Tout ça, c’est très utile, mais on peut aussi trouver des montres ou des accessoires connectés qui coûtent deux fois moins cher et qui font la même chose.