Gagnez un iPhone 14 grâce à PlanHub

Si l’idée d’économiser de l’argent sur votre forfait internet vous intéresse, PlanHub organise actuellement un concours! Tout ce que vous avez à faire est de vous inscrire à leur alerte de prix et vous aurez la chance de gagner un iPhone 14, un Pixel 6A et des Pixel Buds gratuits! Les gagnants seront annoncés le 24 octobre et leur prix sera expédié la même semaine.

Voici comment vous inscrire:

Allez sur la page concours d’ Alerte de Prix . Remplissez le questionnaire rapide. Soumettez votre formulaire! Attendez de voir si vous avez gagné!

Utilisateurs de l’Alerte de Prix:

26 916 sont déjà inscrits

1 614 utilisateurs ont trouvé un forfait

367$ économisé en moyenne (2 ans)

Pourquoi s’inscrire à l’Alerte de Prix?

Le service d’alerte de prix de PlanHub pour l’Internet résidentiel est le moyen idéal de trouver les réductions offertes par les fournisseurs de services internet. Grâce à ce système, les consommateurs inscrits reçoivent une alerte par courriel dès qu’un bon forfait internet correspondant à leurs critères est disponible sur le marché.

Les meilleures offres de télécommunications sont souvent cachées au plus profond des pages des fournisseurs. Si vous n’effectuez pas des recherches constamment, il peut être difficile de suivre et de trouver les offres disponibles. En s’appuyant sur sa connaissance approfondie des tendances tarifaires passées, PlanHub a développé un algorithme qui suit les prix et identifie les meilleures offres sur les forfaits des fournisseurs de services internet et cellulaires.

Plus sur PlanHub

Basé à Montréal, PlanHub offre un outil facile, efficace et gratuit pour comparer les forfaits des fournisseurs de services mobiles et Internet au Canada. Les offres sont continuellement mises à jour pour aider les consommateurs à faire le meilleur choix en adaptant les offres à leurs besoins réels. PlanHub propose également un système d’alerte personnalisé qui avertit les consommateurs lorsqu’un forfait de téléphonie mobile ou d’Internet résidentiel répondant à leurs besoins devient disponible sur le marché. Enfin, PlanHub propose un test de vitesse Internet pour vous aider à évaluer votre vitesse Internet actuelle. En somme, PlanHub est là pour vous faciliter la vie et vous faire gagner du temps et de l’argent!

Conclusion

Pour conclure, si vous aimez économiser ou vous voulez gagner un nouveau iPhone 14 gratuit, allez vous inscrire à l’Alerte de Prix PlanHub. L’inscription est extrêmement simple et PlanHub pourrait vous sauver de l’argent lorsque vous êtes prêt à changer de forfait.