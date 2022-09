Des experts s’inquiètent des «effets pervers» du SOS par satellite de l’iPhone 14

Une des nouveautés les plus intrigantes (et probablement aussi les moins utilisées) incluses sur le nouvel iPhone d’Apple est la capacité de se connecter à un satellite pour transmettre un message d’urgence aux autorités locales.

Le processus est assez complexe, étant donné qu’Apple a dû mettre en place une centrale d’appels qui reçoit les messages texte envoyés par cet outil et qui les transmet ensuite aux bonnes personnes sous la forme d’appels vocaux. Et pour que ça marche, il faut évidemment que l’iPhone ne puisse trouver aucun signal cellulaire ou même WiFi à proximité, après quoi l’application Urgence SOS par satellite devient fonctionnelle.

Évidemment, ce service s’adresse à une clientèle très précise, les aventuriers et explorateurs de plein air qui s’égarent malgré eux loin de toute civilisation. Et comme il y des satellites partout autour de la planète, on peut imaginer que ce service fonctionnera à tous les coups.

Or, ce n’est pas le cas. Et d’ailleurs, Apple avertit bien que sous certaines conditions, par exemple par temps très nuageux, ce service peut ne pas marcher.

Et c’est ce qui inquiète entre autres l’Association américaine de recherche et de sauvetage, qui croit que certains amateurs de plein air plus novices pourraient être tentés de se fier à cette seule technologie et qu’ils finissent par en oublier les précautions de base.

L’association américaine explique que certains pourraient trop se fier à la technologie car ils ne la comprennent pas bien, que d’autres l’utiliseront de façon abusive par ignorance, ou alors que certains petits malins auront l’intention de nuire en inondant ce service.

Bref, l’appel d’urgence par satellite, c’est bien, mais ça reste une mesure d’extrême urgence. Il est donc important pour quiconque part à la conquête des montagnes les plus reculées du Labrador d’avoir à sa portée plusieurs moyens redondants de communiquer, pas seulement un iPhone 14…