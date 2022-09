Les batteries gonflables reviennent hanter les appareils Samsung

Si vous étiez là en 2016 quand des batteries du tout nouveau Galaxy Note 7 ont pris en feu dans les mains de certains utilisateurs, l’histoire qui suit pourrait provoquer quelques frissons dans votre dos… Étant donné que des téléphones Samsung plus récents auraient à leur tout un problème de batterie. Heureusement, il n’est pas question de surchauffe menant à un feu, mais quand même, les batteries en question se mettraient à gonfler de façon prématurée, ce qui évidemment déforme les appareils et ce qui, à terme, mène ces mêmes appareils à surchauffer.

On ne sait pas encore quelle ampleur l’affaire pourrait prendre. Pour le moment, c’est un Youtuber britannique nommé Arun Rupesh Maini qui a remarqué que les batteries de certains appareils Galaxy Z Fold 2 et Galaxy S20 FE avaient commené à prendre beaucoup de volume. Quelques autres influenceurs associés de près à la marque Samsung auraient eux aussi remarqué ce phénomène dans les derniers jours.

On va se le dire, les batteries au lithium qui gonflent après un certain temps, ce n’est pas si rare. Mais ces deux téléphones-là ont été mis en marché il y a deux ans à peine, et on s’entend, au prix où ils sont vendus, on s’attend à ce qu’ils soient plus durables que ça.

Pour le moment, Samsung ne dit rien sur cette affaire. Ce n’est pas impossible que ce soit quelques exemplaires assemblés un peu trop rapidement qui soient concernés. Mais vu le passé de Samsung en matière de qualité des batteries, c’est normal que des gens s’inquiètent de la situation.

Allons même un peu plus loin et ajoutons que de nos jours, les piles au lithium sont de plus en plus présentes partout autour de nous. On en trouve évidemment aussi de très grosses à bord des véhicules électriques. S’il fallait que celles-là se mettent à gonfler, on aurait un méchant problème…

Bref, attendons de voir ce que Samsung va décider de faire à ce sujet.