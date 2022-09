On en sait déjà beaucoup sur les nouveaux Pixel 7 de Google

Les gens qui ne jurent que par leur téléphone Android ont peut-être encerclé la date du 6 octobre sur leur calendrier et ils ont probablement raison de l’avoir fait : c’est jeudi prochain que Google dévoilera à l’occasion d’une conférence de presse qui aura lieu à New York la plus récente version de ses téléphones Pixel. On dit « ses téléphones » étant donné qu’on verra le Pixel 7 et aussi le Pixel 7 Pro, une version un peu plus grande de l’appareil.

Et déjà, on sait à peu près tout ce qu’il y a à savoir sur ces deux téléphones, étant donné que leur prix et leur fiche technique a déjà coulé sur Internet. D’abord, notons que les nouveaux appareils devraient se vendre au même prix que les Pixel 6 qu’ils remplacent. Chez nous, le Pixel 6 se vend 800$, ce qui est un peu moins cher que des appareils comparables signés Samsung ou Apple.

Visuellement, les deux appareils ont droit à quelques nouveautés, incluant une caméra qui devrait évidemment être supérieure à celle qu’elle remplace, et aussi des couleurs pour le boîtier qui seront exclusives. Les couleurs choisies cette années seraient le blanc, le noir, le jaune citron et un vert gris style « salle de bain des années 1980 ».

Sous le capot aussi on s’attend à de nouvelles puces, mais comme il s’agit d’un processeur développé à l’interne par Google appelé «Tensor 2», on ne sait pas trop quel genre de performance elles auront. Les rumeurs disent que le Pixel 7 pourrait être 30% plus puissant que le Pixel 6. Idéalement, il faudrait que ça se traduise surtout par une meilleure utilisation de sa pile, ce qu’on ignore pour le moment.

Mais ça, on va le savoir le 6 octobre prochain, et on pourra le tester le 13 octobre, date où les premières livraisons devraient avoir lieu. À suivre, donc.