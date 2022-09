Windows 11 n’est pas le système le moins énergivore…

C’est peut-être un sujet un peu banal pour nous au Québec, mais ailleurs dans le monde, comme en France, par exemple, les coûts grimpants de l’énergie obligent plusieurs particuliers et entreprises à tenter de tout faire pour réduire leur consommation d’énergie. Et par « tout faire », cela inclut aussi la réduction de l’utilisation des ordinateurs personnels les plus gourmands en électricité.

Or, mauvaise nouvelle pour les propriétaires d’un PC animé par le système Windows 11 de Microsoft : cette version de Windows consomme de 5 à 10 % plus d’énergie que Windows 10, selon l’utilisation qu’on en fait.

Par exemple, sur un seul et même PC semblable à ceux qu’on trouve ces jours-ci au magasin, si on visionne une vidéo pleine HD tirée du site YouTube, on obtient 4h50 d’autonomie sous la version de Windows 11 qui comprend les mises à jour mises en ligne la semaine dernière par Microsoft.

Cette autonomie passe à 4h53 sous la version précédente de Windows 11, celle que possèdent probablement 90% des gens à l’heure actuelle.

Ceux qui ont gardé Windows 10 se réjouiront d’apprendre que ce système, sur le même PC que les deux autres, peut visionner la même vidéo pleine HD de YouTube pendant 5h24, ce qui représente une demi-heure de plus d’utilisation, soit une performance supérieure par 10 pour cent.

Comme on le disait, c’est une information cruciale pour les gens qui veulent réduire leur facture d’électricité. Pour nous au Québec, c’est peut-être aussi un info qui intéressera les grands voyageurs ou les travailleurs mobiles qui recherchent un portable avec la meilleure autonomie : peut-être vaut-il mieux étirer la vie utile d’un portable à système Windows 10 et attendre que Windows 11 s’améliore avant de se précipiter sur le plus récent PC vendu en magasin…