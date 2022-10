Après des autos électriques, des robots humanoïdes pour Tesla?

Le PDG de Tesla et aussi le milliardaire américain Elon Musk a présenté vendredi dernier « Optimus », un prototype de robot humanoïde que Tesla espère développer rapidement d’ici les « prochains mois » ou peut-être les « prochaines années ». Le robot qu’on a vu sur scène en fin de semaine était une version très préliminaire du produit fini qui a fait quelques pas de façon purement autonome et qui a même accompli un ou deux pas de danse, mais Musk lui-même l’a admis : on est encore loin de ce que ce robot devra faire s’il veut être commercialisé un jour.

Parce que c’est ça le but de Tesla : vendre des Optimus pour qu’ils accomplissent toute sorte de tâches à notre place, à la place des travailleurs humains, dans différents contextes, mais surtout dans le cas de tâches répétitives. On imagine que le premier client de Tesla pour ces robots-là sera justement… Tesla, étant donné que le constructeur souhaite automatiser le plus possible les chaînes d’assemblage de ses autos électriques.

Ce qu’on dit sinon chez Tesla, c’est que le robot Optimus pourrait se vendre environ 20 000 $US. Le constructeur dit utiliser le même système de repérage et de prise de décision que celui qui anime la conduite semi-autonome de ses voitures pour aider Optimus à se déplacer, et que déjà, il peut accomplir plusieurs tâches sans aide.

En tout cas, on a hâte de voir les prochaines versions d’Optimus. Celui qu’on a vu sur scène a plutôt fait rire de lui sur les réseaux sociaux, où les internautes l’ont comparé aux robots d’un autre spécialiste américain, Boston Dynamics, qui conçoit de son côté un robot appelé Spot qui a plutôt l’air d’un chien du futur.

L’ironie de la chose, évidemment, c’est que Optimus et Spot finiront probablement par devenir les deux meilleurs amis au monde.

Comme on dit, le chien-robot est le meilleur ami de l’humanoïde…