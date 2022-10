Meta veut vous convaincre d’aller travailler dans le métavers

C’est le message qui a été envoyé mardi par le PDG de Meta et de l’ex-Facebook Mark Zuckerberg, qui a présenté dans une vidéo-conférence pas toujours très fluide un nouveau casque de réalité virtuelle appelé Quest Pro et dont le prix de détail sera de plus de 1500 $US quand il sera commercialisé à partir du 25 octobre prochain.

On dit «réalité virtuelle» mais il semble qu’on devra peut-être parler davantage de «réalité mixte», une expression qui englobe évidemment l’environnement numérique complètement immersif de ce genre de casque, mais qui pourra aussi afficher le monde réel devant les yeux de son utilisateur, grâce à des caméras qui filment ce qui se trouve immédiatement autour de lui et qui vont projeter le résultat sur les affichages situés devant ses yeux.

Ce que Meta espère, c’est convertir les quelque 200 millions de personnes dans le monde qui chaque année achètent un nouveau PC pour le travail d’opter plutôt pour un casque de réalité comme le Quest Pro. En tout cas, le prix est à peu près le même.

On ne sait pas si l’expérience le sera. Meta s’est quand même entendue avec Microsoft pour inclure certains outils de sa suite Office, dont le service d’appels vidéo Teams, directement dans son métavers. Ils viennent s’ajouter à des applications de bureautique déjà existantes, comme une salle de conférence virtuelle où on peut se retrouver à plusieurs, des outils de travail collaboratifs en tout genre, et différents environnements virtuels axés sur la productivité.

En plus de tous ces outils, Meta dit pouvoir reproduire les émotions affichées sur le visage de ses utilisateurs, pour les reproduire sur le visage de leur avatar. Détail non négligeable, on a aussi finalement ajouté des jambes à ces fameux avatars, qui faisaient rire bien des gens jusqu’ici étant donné qu’ils n’avaient que la tête et le torse, et qu’ils flottaient littéralement dans les airs.

Déjà, Meta positionne le Quest Pro comme un appareil de niche, qui sera utilisé par une catégorie d’acheteurs qui sont soit intéressés par les plus récents gadgets, peu importe leur prix, ou qui n’ont pas le choix de les adopter en raison de leur travail. Les applications de réalité mixte en entreprises ont beaucoup gagné en popularité ces derniers mois et Meta ne veut pas rater cette occasion de s’imposer dans ce marché encore tout naissant.

À suivre, à partir du 25 octobre prochain, donc…