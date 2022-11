Sony a perdu deux millions d’abonnés depuis la refonte du PlayStation Plus

La refonte du service PlayStation Plus n’a pas eu le succès préliminaire escompté par Sony. En effet, en dévoilant ses plus récents résultats financiers, on apprend que le service a perdu pas moins de deux millions d’abonnés depuis la mise en service des paliers du PlayStation Plus.

Plus précisément, Sony a mentionné que le nombre d’abonnés au PlayStation Plus a chuté de 4%, passant de 47,3 millions de joueurs à la fin du mois de juin à 45,4 millions le 30 septembre dernier. Le nombre de joueurs actifs sur le PlayStation Network a également fléchi de un million pour s’établir à 102 millions de joueurs.

Ceci dit, Sony n’est pas très inquiète par ces chiffres. La firme japonaise a indiqué que le nombre d’abonnés au PlayStation Plus est significativement plus élevé sur PlayStation 5 que sur PlayStation 4. En ayant accentué la production de PlayStation 5, Sony espère que la transition vers sa console de nouvelle génération permettra de renflouer le nombre d’abonnés à son service au cours des prochains mois.