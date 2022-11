Elon Musk lance un ultimatum aux employés de Twitter

Le nouveau patron de Twitter donne aux employés de l’entreprise jusqu’à 17h demain soir pour faire un choix, appelons ça un choix de carrière assez important : soit vous adhérez à l’idée d’un Twitter « hardcore », donc disons un concentré de Twitter, soit vous quittez votre emploi.

Ceux qui quittent auront droit à trois mois de salaire. Les autres, ceux qui auront cliqué « oui » dans le message qui leur a été envoyé cette nuit, devront s’attendre à travailler pas mal plus fort au cours des prochaines semaines qu’ils l’ont probablement fait depuis leur arrivée chez Twitter. Musk promet « des longues journées » de travail « à haute intensité ».

Selon lui, seuls ceux capables de fournir «une performance exceptionnelle» passeront le test du nouveau Twitter.

On a bien hâte de voir comment ce nouveau chapitre-là de la saga Musk-et-Twitter va se dérouler. Depuis l’arrivée de Musk à la tête du réseau social, on sent une très forte résistance des employés qui sont toujours en poste. Ça donne des cas comme le fameux projet de créer un abonnement à 8$ par mois pour assurer l’identification des utilisateurs, où la nouveauté est mal ficelée et doit être retirée.

Musk a d’ailleurs retiré ce projet-là de son service, et il prévoit le remettre en place d’ici la fin du mois une fois que les problèmes seront corrigés.

Entre temps, le patron de Twitter espère transformer l’entreprise pour qu’elle ressemble un peu plus à Tesla. Dans ses mots, il veut voir le réseau social être plus axé sur le développement technologique et l’ingénierie que sur d’autres enjeux.

En même temps, la base d’utilisation d’un Twitter vendu par abonnement à 8$ par mois risque elle aussi de diminuer assez radicalement. Donc il faut s’attendre à ce que ce fameux « Twitter hardcore » compte non seulement beaucoup moins d’employés, mais aussi beaucoup moins d’utilisateurs très bientôt…