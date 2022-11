La fonction d’appel d’urgence par satellite officiellement déployée par Apple

Elle a été présentée au moment du dévoilement de l’iPhone 14 plus tôt cet automne. Apple confirme qu’elle est maintenant active : la fonction d’appel d’urgence par satellite en l’absence d’un signal cellulaire ou WiFi entre en fonction ces jours-ci au Canada et aux États-Unis.

Ironiquement, c’est une nouvelle fonction qu’on ne voudrait pas avoir à utiliser : elle apparaît à l’écran d’un iPhone 14 doté de la plus récente version du logiciel iOS 16 quand un utilisateur particulièrement mal pris compose le 9-1-1 mais ne parvient pas à le faire autrement. Une interface aide ensuite à pointer l’appareil vers le satellite le plus près.

Ces satellites ne sont pas exactement très proches. Le réseau utilisé par Apple pour cette fonction orbite la Terre à une altitude de 1300 kilomètres.

Quelques questions sont posées à l’écran au préalable pour accélérer l’envoi d’un premier message aux services d’urgence les plus près. L’idée est d’aider à déterminer la nature de l’urgence le plus rapidement possible pour que les secours sachent ce qu’ils doivent savoir dès le premier contact.

Si nécessaire, une centrale gérée par Apple traduira les messages écrits en un appel vocal transmis aux centrales d’urgence qui ne fonctionnent que par téléphone et n’acceptent pas les messages texte.

Il est aussi possible d’envoyer, une fois à toutes les 15 minutes, sa position exacte par satellite à sa famille ou ses contacts qui ont accès à cette information dans l’application «Localiser» du téléphone. Cela permet de rassurer ou de mobiliser (au besoin) les proches d’une personne qui aurait la fâcheuse manie de sortir un peu trop souvent des sentiers battus.

Pour les curieux et pour les amateurs de plein air extrême qui veulent être préparés à toute éventualité, une fonction de démonstration a été ajoutée par Apple dans les réglages de ses iPhone 14. Il est donc possible de tester cette fonction avant qu’elle devienne vitale.

Cette nouveauté sera offerte sans frais par Apple pour les deux prochaines années aux propriétaires d’un iPhone 14. Personne ne sait encore comment elle sera accessible par la suite.