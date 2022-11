Yarbo : cette souffleuse autonome se transforme en tondeuse l’été

Voici une petite nouvelle de saison pour les gens qui possèdent une entrée de garage et qui désirent la déneiger eux-mêmes, mais qui n’ont pas nécessairement le goût de forcer trop fort… Le robot Yarbo vient d’être commercialisé par la société du même nom et peut être précommandé pour la modique somme de 3600 $US, soit environ 4800 $ canadiens.

Ce n’est pas donné, mais pour ce prix, on obtient en réalité un trois-en-un. Le Yarbo agit comme une souffleuse à neige l’hiver, puis comme tondeuse l’été, et enfin, entre les deux saisons, le petit robot peut être transformé en souffleur pour feuilles mortes et ainsi préparer votre terrain à l’arrivée des premiers flocons.

Avec la neige qui vient de tomber sur le Québec, disons que la partie « ramassage des feuilles mortes » de tout ça est derrière nous, alors ce sont surtout les fonctions de déneigement du Yarbo qui nous intéressent. Le fabricant a lancé son projet sur Kickstarter il y a quelques semaines et a récolté des préventes totalisant 5 millions $, alors qu’il espérait récolter seulement 50 000 $.

Yarbo promet une souffleuse autonome qui se retourne elle-même sur sa base de recharge après chaque déneigement. Une charge serait suffisante pour déneiger une surface équivalente à 2000 pieds carrés, ce qui représente une très grande entrée de garage!

L’appareil possède un capteur GPS, une antenne WiFi et une antenne cellulaire. Ça lui permet de calculer la façon la plus rapide d’évacuer la neige sans aucune intervention de son utilisateur. Et si celui-ci veut quand même garder le contrôle, l’appareil est aussi vendu avec un contrôleur qui a la même forme que la manette d’une console Xbox et qui permet de le conduire à distance.

Bref, le Yarbo est le rêve de plusieurs propriétaires de maison… Qui vont devoir continuer de rêver jusqu’à l’été prochain au minimum puisqu’il sera mis en marché seulement en mai prochain.

Cela dit, on le voit avec la popularité des aspirateurs robotisés, peut-être que les robots d’entretien extérieur comme le Yarbo vont devenir la norme d’ici quelques années…