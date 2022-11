Alexa coûte extrêmement cher à Amazon

Amazon a lancé son assistant numérique Alexa il y a huit ans avec une stratégie de mise en marché très risquée : l’idée était de vendre les produits associés à Alexa, soit les enceintes connectées Echo, au prix coûtant, ou presque, et espérer que leurs utilisateurs procéderaient aussi à d’autres achat qui permettrait à Amazon de générer des profits.

Or, c’est loin d’être ce qui s’est passé. Selon des chiffres obtenus par des médias américains, Alexa et les enceintes connectées Echo devraient générer une perte de 3 milliards $US au bilan d’Amazon pour l’année 2022. Et depuis huit ans, ce sont plus de 10 milliards $US qu’Amazon aurait perdu dans ce projet.

Selon un employé d’Amazon cité anonymement, Alexa serait « un échec colossal et un manque monumental d’imagination» de la part des dirigeants d’Amazon.

Ce que cette nouvelle-là signifie, c’est qu’Amazon pourrait couper massivement dans le développement de ses produits Echo. Déjà, on sait que l’entreprise veut couper 10 000 postes au cours des prochaines semaines. On imagine qu’une bonne partie de ces coupures auront lieu du côté des produits et services associés à Alexa et aux enceintes Echo.

Aussi, on risque de voir très peu de nouveaux produits Echo au fil des prochains mois, et peut-être même qu’Amazon pourrait décider de carrément abandonner ce projet-là. Ce serait assez majeur pour bien des développeurs, qui sont nombreux à avoir créé des applications qui intègrent la commande vocale d’Amazon.

Mais c’est dans l’air du temps. La semaine dernière, c’était Google qui se faisait critiquer pour le manque de rentabilité de son propre matériel informatique, notamment ses produits Pixel. Là, c’est au tour d’Amazon.

On se demande bien qui sera le prochain géant technologique à être pointé du doigt comme ça…