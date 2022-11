La Coupe du Monde fait aussi le bonheur des pirates

On le sait, il y a beaucoup de raisons de protester contre la tenue de la Coupe du Monde de la FIFA au Qatar, ce qui mène des diffuseurs un peu partout sur la planète à reléguer une partie de sa diffusion sur leur site web, ou dans leur application mobile, bref, là où c’est plus difficile de la regarder.

Évidemment, cette situation-là fait l’affaire des sites de diffusion non-autorisés. Car ils sont nombreux les fans qui vont sur ces sites pour regarder du football-association: selon le fournisseur anglais de service de diffusion en ligne Synamedia, plus de 51 pour cent des amateurs de soccer dans le monde regardent des matchs à partir de sources piratées.

En fait, ce sont avant tout les plus grands fans de soccer qui consultent ces sources-là. Selon Synamedia, 42% des plus grands utilisateurs de ces plateformes vidéo illégales sont aussi les plus grands amateurs de ce sport. C’est-à-dire qu’ils regardent du soccer sur une base quasi quotidienne à longueur d’année.

Bref, vous aurez compris qu’il ne faut pas chercher très loin sur Internet pour trouver des flux vidéo diffusant ou rediffusant les matchs de la Coupe du Monde. Cela dit, il pourrait être difficile pour les internautes du Canada d’en trouver des bons, étant donné que la Cour fédérale a accordé le droit aux grands fournisseurs de services Internet de bloquer les sites web qui sont connus pour pirater les signaux officiels.

En fait, il existe aussi une coalition anti-piratage appelée « ACE » qui regroupe les détenteurs de droits de diffusion de la FIFA qui traque les pirates sur Internet et qui vient justement de forcer la fermeture d’un des plus grands réseaux de sites de diffusion illégaux, un réseau d’Amérique latine appelé «futbollibre.net».

Comme quoi la Coupe du Monde est une compétition de soccer, mais sur Internet, c’est aussi un affrontement entre les diffuseurs officiels et les pirates…