Une autre semaine, une autre histoire sur Twitter, qui… embauche?

On en a beaucoup parlé ces dernières semaines, Twitter vu sa main-d’œuvre passer de 7500 travailleurs à environ 2500 travailleurs en deux semaines à peines. Et selon ce que publiaient certains médias américains spécialisés ces derniers jours, la moitié de ces 2500 employés seraient en réalité des contractuels. Twitter ne représente donc plus qu’une fraction de ce qu’elle était il y a un mois à peine.

Et évidemment, c’est trop peu pour relancer ses activités comme souhaite le faire son nouveau patron Elon Musk. C’est pourquoi Musk aurait annoncé à ses employés il y a deux jours qu’il en avait fini avec les coupures, et qu’il passait désormais en mode embauche.

L’objectif serait d’ajouter environ 2700 personnes à l’entreprise. Twitter serait donc à la recherche de programmeurs pour améliorer sa plateforme, et chercherait aussi à grossir son équipe de ventes, pour récupérer les annonceurs qui ont décidé de quitter le réseau social le temps que « l’effet Musk » se calme un peu.

D’ailleurs, parlant de l’effet Musk, le milliardaire aurait voulu rassurer les gens encore à l’emploi de Twitter en promettant que le « nouveau Twitter » ne serait pas un « Twitter d’extrême droite », mais bien un «Twitter modéré» où «toutes les voix peuvent s’exprimer, même celles avec lesquelles nous ne sommes pas d’accord».

Pour le moment, on voit peu comment ce virage va transformer Twitter concrètement. Elon Musk lui-même a dit qu’il s’attendait à ce que les prochains mois soient un peu plus agités que la normale, et que la transformation de Twitter pourrait provoquer «certaines erreurs», mais il promet que le réseau social va se stabiliser au fil du temps.

Reste à voir si les utilisateurs de Twitter seront assez patients pour tolérer ces erreurs-là…