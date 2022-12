Nintendo met brutalement fin au Smash World Tour

Sans compétition officielle mettant en vedette les jeux de la franchise Super Smash Bros., des fans se sont réunis et ont monté par eux-mêmes le Smash World Tour. Au fil des ans, cette compétition est devenue l’une des plus populaires de l’univers du esports. Or, ce beau succès est parti en fumée en raison d’une décision aussi abrupte qu’inattendue de la part de Nintendo.

En effet, la semaine dernière, les organisateurs ont reçu une mémo de la firme nipponne à l’effet qu’ils ne pouvaient plus continuer les compétitions mettant de l’avant leurs jeux. Non seulement cela empêchera des fans de Super Smash Bros. de s’affronter ou de regarder des compétitions, mais la décision de Nintendo place désormais les ex-dirigeants du Smash World Tour dans une crise financière. Effectivement, une multitude de contrats et de réservations avaient déjà été conclus pour des événements à venir. Les organisateurs se retrouvent devant l’obligation d’honorer les contrats déjà signés tout en sachant très bien qu’ils ne pourront couvrir leurs frais.

Les personnes derrière le Smash World Tour sont très déçues de la tournure des événements, spécialement pour les fans de Super Smash Bros. Bien que la relation entre eux et Nintendo n’ait jamais été au beau fixe, des progrès avaient été réalisés dans les derniers mois. Cependant, sans prévenir, la compagnie japonaise a indiqué qu’un tournoi de Super Smash Bros. ne pourrait être tenu sans une licence officielle. Elle ajoute ne pas avoir pu en venir à une entente avec les organisateurs du Smash World Tour pour les événements prévus en 2023. De plus, elle stipule qu’elle n’a jamais demandé à ce que les tournois prévus pour le reste de l’année 2022 soient modifiés ou annulés.

Pour donner une idée de la popularité du Smash World Tour, 6 400 événements ont été mis sur pied pour 2022 et une cagnotte de 250 000$ attendaient les meilleurs joueurs. Les organisateurs s’attendaient à ce que ce prix soit augmenté en 2023 pour atteindre pas moins de 350 000$.