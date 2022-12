Musk inspire la droite américaine contre Apple et son App Store

Elon Musk a critiqué Apple au début de la semaine pour la façon dont elle tire des revenus de son App Store. Apple, on le sait, prend une royauté qui varie de 15 à 30 pour cent sur les revenus générés par les applications pour ses Mac, iPhone ou iPad qui sont téléchargées à partir de sa boutique virtuelle.

On ne sait pas trop comment Apple va réagir, mais en attendant, la droite américaine est en train de se ranger derrière Elon Musk pour exiger d’Apple qu’elle relâche son contrôle sur son App Store. Aux États-Unis, les élus du parti Républicain en particulier comparent l’App Store d’Apple et du Play Store de Google du côté des téléphones Android à des monopoles, et aimeraient que le fonctionnement de ses deux boutiques là soit revu pour être moins centralisé.

Hier, c’était au tour du gouverneur de la Floride Ron DeSantis de critiquer Apple. Ce serait selon lui «une énorme, énorme erreur et un «usage vraiment brutal d’un pouvoir monopolistique» de la part d’Apple de retirer Twitter de son App Store.

Ron DeSantis pense qu’Apple veut retirer Twitter parce que Musk a récemment débloqué des comptes qui étaient bannis du réseau social, notamment celui de l’ex-président Donald Trump.

Cette sortie-là pourrait avoir des conséquences importantes pour Apple. Ron DeSantis est pressenti pour vouloir devenir le candidat républicain pour l’élection présidentielle de 2024. Il est un des républicains qui s’opposent le plus ouvertement aux géants technologiques américains comme Apple, Google et Amazon.

D’ailleurs, de plus en plus d’élus républicains adoptent la même position. Certains d’entre eux ont demandé au Congrès américain d’adopter une politique qui limiterait le contrôle d’Apple sur son propre App Store en particulier, et sur le marché des applications mobiles en général.

On sent que cette histoire-là n’a pas fini de gagner en ampleur…