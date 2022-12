TN, VA, IPS, OLED… On vous explique les différentes technologies d’écrans.

Si la résolution et le taux d’images par seconde sont universels, difficile pour un non-initié de savoir quelle dalle choisir, et même parfois pour les initiés tellement les améliorations peuvent changer une technologie, à l’image des dalles VA longtemps décriées, mais qui finalement affichent désormais 144 ou 240 FPs sans effet indésirable

« Les dalles VA sont lentes » « les écrans OLED brulent » « non les écrans OLED ne brulent plus » difficile de se faire un avis tant les utilisateurs ont des avis contradictoires. Il faut dire que le public a tendance à retenir les premiers problèmes d’une technologie et rester sur son idée, quelles que soient les évolutions. Nous allons donc démystifier tout ça et vous parler des écrans actuels, et croyez-moi vous allez avoir quelques surprises!

TN, la vénérable dalle du peuple!

Apparue dans les années 80, la technologie TN a été précurseur des écrans LCD et se distingue par un temps de réponse extrêmement élevé qui varie en général entre 0.5 et 5 millisecondes (ms). Voilà leur véritable avantage! Ces dalles sont capables d’afficher des animations sans faille, dénuées d’effets de ghosting. Pour le reste, face aux technologies actuelles, la technologie TN ne présente que des défauts, à commencer par sa capacité limitée à reproduire les couleurs puisqu’elle ne peut en afficher que 262 000 là où les technologies récentes permettent d’afficher plus de 16 millions de nuances. Outre son angle de vision très faible qui oblige à rester bien en face de son moniteur, son taux de contraste de 1000 pour 1 lui assure des couleurs délavées et des noirs qui tirent plutôt vers le gris très foncé.

On retrouve donc ces dalles dans les moniteurs d’entrée de gamme, excepté lorsqu’il s’agit de lancer des technologies d’affichage à 360 et désormais 540 FPS. Difficile dans ce cas de lancer une telle technologie sur les dalles modernes moins réactives de base, et qui demanderaient un temps de développement supplémentaire. Les constructeurs lancent donc leurs dalles à 360 et 540 MHz pour des raisons de communication afin de laisser leur nom dans l’imaginaire collectif, puis se concentrent à adapter cette technologie d’affichage élevé sur des écrans plus hauts de gamme.

VA une technologie qui ne cesse de s’améliorer

Les dalles VA sont des dalles LCD, mais dont les cristaux de chaque pixel sont alignés de manière perpendiculaire par rapport à l’écran. Lorsqu’ils sont traversés par un courant électrique ces cristaux passent en position horizontale, et laissent ainsi passer la lumière du rétro éclairage. Cette technologie permet d’apporter des noirs plus profonds et de reproduire infiniment plus de couleurs que sur une dalle TN. Si il y a quelques années l’angle de vision était le point faible de ces écrans, ils ont depuis été grandement améliorés.

MA, MVA, PVA, S-PVA : Ces dalles sont des évolutions du VA, et se distinguent par un alignement des cristaux qui peut varier face au VA. Cependant, ces technologies reposent finalement sur les mêmes bases, à savoir une dalle de type VA. Ces écrans ont amélioré la technologie VA, mais le VA qui a lui aussi évolué affiche désormais d’excellents résultats, à l’image des écrans Odyssey de Samsung qui offrent un excellent rendu dénué de ghosting ou de blur dans les jeux rapides ou compétitifs.

IPS, pour une image naturellement lumineuse

Les Dalles IPS : L’IPS est l’évolution haut de gamme du LCD. Les dalles IPS offrent une luminosité en général de 3000 pour 1, tandis que les couleurs sont resplendissantes. Si le temps de réponse a longtemps stagné autour des 5ms, il est désormais possible de descendre en dessous et d’ »atteindre les 1ms. D’une qualité rare lorsqu’il s’agit de travailler et de garder les yeux rivés sur un écran toute la journée, elles offrent en plus un excellent angle de vision à plus de 180 degrés.

OLED, pour les amateurs de cinéma et de noirs profonds

Plus controversée dans l’informatique, la technologie OLED est arrivée depuis cette année dans le monde des moniteurs. Pour ceux qui ne le savent pas, les pixels de l’OLED sont électroluminescents, c’est-à-dire qu’ils émettent leur propre lumière lorsqu’ils sont traversés par un courant électrique. Cela permet d’afficher des noirs profonds du fait qu’ils sont désactivés lorsqu’ils doivent afficher cette couleur. L’OLED a pour elle d’autres atouts, à commencer par une excellente réactivité et des couleurs éclatantes. Autre avantage, l’absence de rétro éclairage permet de diminuer le poids de ces écrans.

Cependant, les écrans OLED peuvent brûler en laissant affiché un logo ou une barre d’adresse trop longtemps. Il existe des technologies de décalage de pixels ou pour nettoyer l’écran, mais le risque subsiste après deux ans d’utilisation de voir son écran brûler. C’est pourquoi nous recommandons les écrans OLED pour jouer ou écouter des films, plutôt que pour de la programmation ou la navigation sur Internet.

Qu’est-ce que le Q-LED ?

Le Q LED n’est pas une technologie d’écrans en soi, mais une couche de microcristaux appliquée sur l’écran. En reflétant la lumière émise par les pixels, ces microcristaux accentuent les couleurs, ce qui assure une image brillante aux couleurs profondes y compris du côté des noirs.

Cette technologie a été mise en avant par Samsung pour ses dalles VA, ainsi que par les sociétés à qui le coréen vend ses écrans à l’image de Aorus ou Alienware. Autrement, elle peut être intégrée à d’autres technologies que le VA, comme c’est le cas actuellement des TV OLED de Samsung qui bénéficient en plus du Q LED.