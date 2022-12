Apple revoit de bout en bout la politique de prix de son App Store

Apple a décidé de répondre à une partie de la critique de plus en plus courante faite par les créateurs d’applications mobiles en ajoutant quelque 700 nouvelles options de facturation auprès des utilisateurs d’un iPhone ou d’un iPad. Au total, un programmeur qui décide de vendre son application sur l’App Store d’Apple, ou qui veut intégrer du contenu payant à bord de son application, aura le choix entre 900 façons différentes de le faire.

Ça risque de faire l’affaire des développeurs étant donné qu’ils sont nombreux à vouloir non seulement tirer des revenus de leurs applications, mais aussi, en tirer des revenus récurrents, qui reviennent d’un mois ou d’une année à l’autre. Apple a donc revu son modèle pour mieux intégrer des prix mensuels et des prix annuels plus flexibles pour rendre les abonnements à plus long terme plus attrayants auprès des consommateurs.

Ce nouvel App Store pourrait moins faire l’affaire des consommateurs, cela étant dit, étant donné qu’Apple semble justement vouloir favoriser le modèle de vente par abonnement, plutôt que la simple vente d’une application à prix unique.

Le hic avec les ventes par abonnement est qu’il faut être vigilant, en tant que consommateur, pour ne pas les accumuler sans cesse, car ils n’expirent pas automatiquement.

D’ailleurs, Apple a indiqué que sa nouvelle structure de prix sera d’abord intégrée dans les prochains jours dans les applications qui fonctionnent selon un modèle par abonnement. Les autres types d’applications verront leur structure de prix mise à jour le printemps prochains seulement.

Léger bémol en cette ère de grande inflation : le prix de base des applications vendues sur l’App Store d’Apple ne change pas et reste fixé à 0,99 $US…