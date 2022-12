Les Québécois ont préféré souligner le Vendredi fou en personne

Après deux ans de pandémie et d’un confinement plus ou moins strict, c’était en quelque sorte un retour à la normale pour les gens qui aiment magasiner durant le fameux weekend de l’Action de grâces américaine, le Thanksgiving. Les boutiques étaient ouvertes et on a pu voir de très gros rabais être offerts par plusieurs détaillants, allant de 50 à 70 pour cent de rabais dans certains cas.

Ces dernières années, c’était plutôt le magasinage en ligne qui a eu la cote, puisque trois jours après le fameux Vendredi fou arrive aussi le fameux Cyberlundi, qui vise à stimuler les ventes en ligne.

Bref, partagés entre les deux, les acheteurs partout au Canada semblent avoir été contents de renouer avec le magasinage en personne, mais c’est au Québec principalement où ce retour à la normale s’est fait le plus sentir. C’est en tout cas ce que révèle la firme de solutions de paiement Moneris dans une analyse des données de transaction survenues durant la fin de semaine en question.

Moneris indique que les consommateurs québécois ont été les plus nombreux à faire leurs achats en magasin durant le weekend du Vendredi fou. À l’opposé, les consommateurs du Nouveau-Brunswick et de l’Île-du-Prince-Édouard sont ceux qui ont fait la plus grande proportion de leurs achats sur Internet.

Les Québécois sont aussi ceux qui ont vu leurs dépenses augmenter le plus durant le Vendredi fou, puisqu’ils auraient dépensé en moyenne 7% de plus que durant la même période l’an dernier. Pour l’ensemble du Canada, les dépenses auraient été 3% supérieures aux dépenses faites il y a un an.

Toujours selon Moneris, les voyages et les vêtements sont les catégories d’achat qui en auraient profité le plus. Le montant d’argent dépensé sur l’achat de billets a doublé en un an durant la semaine précédant le Vendredi fou, alors que l’achat de vêtements lui a bondi de 70 pour cent.

Pendant ce temps-là, les dépenses en ligne faites par les consommateurs québécois durant le Cyberlundi seraient demeurées stables.