Quelle est la différence entre la DDR et la GDDR

Au cas où vous vous poseriez la question, il y a bien une différence de taille entre la DDR de nos ordinateurs et la GDDR qui équipe les cartes graphiques, explications :

Pourquoi une carte graphique ayant 16 ou 24Go de RAM ne peut compenser les 8Go de RAM d’un PC ? La réponse est simple, parce que la DDR de nos ordinateurs n’a rien à voir avec la GDDR des cartes graphiques. Bien que leur acronyme soit proche et puisse porter à confusion, la DDR et la GDDR ne fonctionnent pas de la même manière et sont destinées à deux tâches totalement différentes.

DDR, la mémoire classique

La DDR est un type de mémoire qui fonctionne en effectuant les tâches au fur et à mesure. Tout comme un processeur, les actions à effectuer viennent se placer dans une file d’attente que la mémoire va traiter l’une après l’autre. Si elle peut communiquer sur plusieurs canaux, c’est uniquement pour accélérer le transfert de datas pour passer à la tâche suivante. Rien n’est donc effectué en parallèle contrairement à la GDDR.

GDDR la mémoire des tâches en parallèle

Le fonctionnement de la GDDR est totalement différent de la DDR puisque cette dernière n’effectue pas les tâches les unes après les autres, mais en parallèle. C’est-à-dire qu’elle est capable de réserver une partie de la mémoire pour les textures, une autre partie pour shaders, encore une autre pour les animations, puis de traiter toutes ces opérations en parallèle en les envoyant vers le processeur graphique. Elle n’a pas à placer les données dans une file d’attente comme la DDR afin d’effectuer une tâche après l’autre.

Les consoles ont plus de RAM que vous le pensez

Si les consoles actuelles possèdent 16Go de RAM, les constructeurs ne précisent pas toujours de quel type il s’agit. En réalité, une console comme la PS5 possède bien 16GO de GDDR6, mais elle est également pourvue de 512 Mo de DDR4. Cette dernière est destinée à faire tourner l’OS et les tâches en arrière-plan pendant que les 16 GO de GDDR6 gèrent les jeux.

Sur PC, plus de GDDR = une plus grande résolution

Sur PC, si la vitesse de la GDDR et son taux de transfert ont une réelle importance, la quantité a elle aussi une forte incidence sur les performances en jeu. Une grande capacité de mémoire vidéo permet de stocker les textures et donc de monter en résolution. Par exemple, lors du lancement de FarCry 6 qui utilisait 10.5GO de mémoire, la RTX 3080 pourvue de 10Go de GDDR6X ne pouvait afficher les textures 4K du jeu lors des animations rapides et devait se contenter de montrer des textures HD. Seule solution pour pallier ce problème, Ubisoft a dû retravailler son jeu afin que les textures tiennent dans 9.5 GO de GDDR.

Conclusion

Si vous voulez jouer dans des résolutions plus élevées, faites attention à la quantité de mémoire. Pour de la 4K elle devrait être de 16GO. Alors oui, Nvidia avec ses XX90 et désormais AMD avec ses 7900XT et XTX tapent tous deux dans les 20Go de mémoire. Cependant, à par Flight Simulator, aucun jeu n’exploite autant de mémoire et il serait étonnant que ce soit le cas, les jeux ayant pour base les consoles qui en possèdent 16Go. Seuls les jeux ayant des textures 8K nécessiteraient sur le papier bien plus de mémoire vidéo. D’ailleurs c’est pour cette raison que vous ne verrez pas de textures 8K avant au moins la prochaine génération de consoles. Celles-ci prennent tellement de place par rapport aux textures 4K que la taille des jeux actuels s’en retrouverait au minimum doublée et généralement quadruplée. Je ne suis pas sûr que beaucoup de joueurs seraient prêts à jouer un Call of Duty qui pèserait 800 GO sur leur SSD.

Crédit Image couverture : Branchez-Vous