Huawei Watch Buds: une montre connectée avec des écouteurs sous l’écran!

Les fabricants de montres connectées font tout ce qu’ils peuvent pour essayer de déloger l’Apple Watch du sommet des ventes dans ce marché et la société Huawei a peut-être trouvé un filon prometteur. Le fabricant chinois vient de présenter une montre connectée appelée «Watch Buds» qui comprend évidemment un cadran où on peut voir l’heure et les alertes provenant de son téléphone, mais on soulève l’écran en question et on trouve dans le boîtier une paire de petits écouteurs sans fil qu’on peut insérer dans ses oreilles pour écouter de la musique ou pour passer un coup de fil.

C’est un concept intéressant étant donné qu’il est déjà possible depuis des années de prendre des appels sur sa montre connectée, que ce soit une Huawei, une Apple Watch ou autre, mais on le fait généralement à partir d’un petit micro et d’un haut-parleur intégrés à la montre. Et on va se le dire, le son est généralement très mauvais et on n’a pas le goût de répéter l’expérience trop souvent.

Dans ce cas-ci, on n’aurait qu’à sortir les écouteurs et les enfiler dans ses oreilles, et le tour est joué. Évidemment, il faudra s’assurer que les écouteurs en question sont de qualité suffisante pour permettre d’écouter de la musique de bonne qualité ou de prendre des appels sans que ça sonne comme si on se trouvait dans une cabine téléphonique.

Ce sera à voir. Huawei prévoyait lancer sa nouvelle montre Huawei Buds en Chine au début décembre, mais il semble que le lancement ait été reporté pour une raison inconnue, possiblement pour respecter une journée de deuil en raison de la mort d’un ancien haut dirigeant du gouvernement chinois.

Bref, c’est à suivre. On a aussi hâte d’avoir plus d’information sur son prix, et sur l’autonomie à la fois de la montre et des écouteurs. Huawei a déjà des montres en marché y compris au Canada dont l’autonomie est suffisante pour une semaine entre deux charges.

On soupçonne que bien des gens seraient intéressés par une montre qui incorpore des écouteurs Bluetooth qui serait bonne pour une semaine d’autonomie et qui remplacerait en bonne partie un téléphone intelligent…