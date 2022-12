Les États-Unis reconduisent l’exemption de taxe de 25% sur les PCB en provenance de Chine

Vous pouvez souffler, les cartes mères et les cartes graphiques n’augmenteront pas de 25%, mais les tarifs continuent de grimper.

Crédit Image : Capture Powercolor

Il aura fallu attendre le 20 décembre, soit 11 jours avant la date butoir, pour que les États-Unis reconduisent enfin l’exemption de 25% sur les PCB importés depuis la Chine. Cette mesure de rétorsion commerciale initiée contre la Chine par Donald Trump et poursuivie par Joe Biden semble désormais peser chaque année sur les PCistes.

Taxer à 25% les PCB, c’est-à-dire les cartes électroniques servant de base entre autres aux cartes mères et aux cartes graphiques, est une des mesures phares américaines pour tenter de pousser la délocaliser la production de PCB hors de Chine. Cependant, les États-Unis semblent mettre la charrue avant les bœufs, si les USA comptent encore quelques fabricants de PCB, toute la production actuelle à destination de l’informatique a été délocalisée en Chine.

Nous pouvons souffler une année de plus, mais à ce jeu du chat et de la souris, les États-Unis semblent faire la pluie et le beau temps, mais dépendent encore grandement de la Chine. Malgré la mise en place du Chip Act, il y a encore bien trop de secteurs qui ont été abandonnés à la délocalisation et qui semblent actuellement difficiles à rapatrier en Amérique du Nord et c’est le cas des PCB.

D’autres parts, même si les États-Unis gravent de futurs GPU, il faudra bien les envoyer en Chine pour les installer sur un PCB, situation qui risque vite de devenir intenable, et devrait logiquement précipiter le rapatriement d’usine de PCB aux États-Unis. Il est clair que la fabrication de PCB va finir par se faire hors de Chine, mais il faudrait que les fabricants s’organisent, ou que les États-Unis se bougent enfin de ce côté. Ce sont des millions d’unités qui sortent des usines chinoises chaque année. Tous les trimestres Nvidia vend plus de cartes graphiques que Sony de PlayStation 5, c’est un marché qui a représenté au total 52 milliards uniquement pour 2021 et où il s’est vendu plus de 50 millions de cartes graphiques.