Apple ajoute un mode karaoké à une foule de chansons dans Apple Music

Ça arrive vraiment à pic étant donné que ça pourrait drôlement égayer les réunions de famille qui sont prévues au cours des deux prochaines semaines… Alors voilà qu’Apple vient de procéder à la mise à jour de son service musical Apple Music et une des nouveautés est un bouton sur lequel on appuie pour ajuster le volume, mais pas n’importe quel volume : on peut contrôler très exactement la voix principale sur la chanson pour en réduire l’intensité et pourquoi pas, pour la mettre entièrement en sourdine.

Autrement dit, Apple vient d’ajouter un mode karaoké à Apple Music. C’est une nouvelle amusante étant donné qu’elle s’applique dès maintenant sur des millions de chansons, et pas seulement celles qu’on trouve généralement dans la médiathèque des salles de karaoké, dans les systèmes de karaoké pour la maison ou même dans ces applications de karaoké pour téléphone ou même pour le téléviseur qu’on peut acheter sur Internet.

Cela dit, ce ne sont pas toutes les chansons présentes sur Apple Music qui vont fonctionner en mode karaoké. Ça dépend de différents facteurs, notamment la façon dont les chansons ont été encodées et livrées par les studios musicaux. Ce qui fait que pour rendre tout ça plus simple, Apple a créé des listes de lecture toute prêtes à partir desquelles on peut déjà commencer le party sans craindre de tomber sur des pièces incompatibles avec cette nouveauté.

D’ailleurs, cette nouvelle fonction est disponible sur les différents appareils d’Apple : iPhone, iPad et aussi l’Apple TV, ce qui permet d’y jouer en famille autour d’un téléviseur.

Évidemment, pour en profiter, cela exige de posséder au moins un produit Apple, et d’être abonné à Apple Music. Ça pourrait être un choix difficile à faire pour les gens qui tiennent mordicus à leur abonnement à Spotify ou à leur téléphone Android, mais pour ceux-là, rappelons simplement qu’il existe sur YouTube une version pour karaoké d’à peu près toutes les chansons auxquelles vous pouvez penser.

C’est un peu de bidouillage, mais c’est gratuit. Et ça aussi, durant les Fêtes, ça risque d’être populaire dans les partys de famille…