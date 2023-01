Les questions environnementales s’invitent (enfin!) au CES

On blâme beaucoup les fabricants d’électronique pour la désuétude programmée de leurs gadgets et ce n’est pas faux : les déchets électroniques continuent de s’accumuler partout dans le monde, et c’est un problème grave.

Il y a quelques fabricants, comme Samsung, qui commencent à proposer des solutions pour réduire leurs propres déchets. Une des mesures les plus généralisées en ce moment est la réduction des matériaux d’emballage, comme le styromousse, et la réduction de la taille des boîtes, ce qui permet d’entasser davantage d’appareils dans un seul véhicule de livraison.

Mais le thème fort du côté de l’environnement au CES porte surtout sur la consommation d’eau et d’électricité. Il y a une énorme portion de l’événement qui porte sur les appareils électroménagers comme les laveuses-sécheuses, les aspirateurs, les frigos et tout ça.

Et une tendance forte cette année est de réduire la demande en électricité et le gaspillage d’eau que génèrent ces appareils durant leur vie utile. On voit donc des électroménagers qui sont dotés de systèmes électroniques plus avancés qui détectent les produits qu’on leur confie. On voit des laveuses qui peuvent savoir de quels tissus sont faits les vêtements qu’on dépose dans leur cuve, et qui ajustent leur cycle de lavage en conséquence.

Même chose pour le lavage.

Ce qu’on espère, c’est qu’en optimisant la plupart des tâches domestiques, on peut réduire le gaspillage sans affecter le confort des consommateurs. Car c’est aussi ça qu’on vend au CES : une qualité de vie améliorée grâce aux nouveaux gadgets qu’on présente chaque année à Las Vegas.

Et Las Vegas vit présentement une situation critique : ses réservoirs d’eau sont pratiquement à sec et ça menace aussi le réseau électrique de la ville.

On verra bien, mais on peut douter qu’une laveuse plus efficace ou qu’un lave-vaisselle intelligent ont suffire à renverser ce genre de situations…