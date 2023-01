Prelaunch: une meilleure formule que Kickstarter?

Kickstarter est un site web très populaire où on peut précommander des produits ou des services avant même que leurs fabricants ne débutent leur production. Souvent, cette prévente permet de payer beaucoup moins cher que le prix de détail officiel. Mais la plupart du temps, il faut attendre longtemps avant de recevoir le produit acheté, car il y a beaucoup de retard, et souvent même, le projet avorte et on finit par perdre son argent.

Vous voyez un peu comment ça peut rapidement devenir un problème, étant donné que plusieurs internautes ont perdu des centaines de dollars à cause de sites comme Kickstarter. Or, voilà qu’un nouveau site propose une formule différente qui réduit le risque pour l’acheteur.

Ce site s’appelle Prelaunch, et plutôt que d’offrir de précommander un produit, il offre plutôt de laisser un dépôt de 10 à 20 dollars, ce qui permet d’en réserver un exemplaire qu’on pourra acheter à bon prix si jamais le produit finit par être réellement mis en marché. C’est à ce moment-là que les sous changent de mains. Donc, si le projet ne se concrétise pas, personne ne perd d’argent.

C’est une formule intéressante et qui a d’ailleurs fait parler d’elle au CES la semaine dernière grâce à un coup de marketing assez ingénieux de la part des fondateurs de Prelaunch. Ils ont installé à l’entrée du salon un mur des plus grands échecs de la techno récente.

Leur message est que 80% des nouveaux produits finissent généralement par être un échec commercial. Il veut donc mieux être prudents quand on achète un gadget sans l’avoir d’abord vu en personne… Et détail intéressant, le plus grand échec commercial présenté sur ce mur de Prelaunch n’est pas le fruit d’une petite startup, c’est plutôt une enceinte créée et vendue par Apple au début des années 2000 qui s’appelait le «iPod HiFi».

L’appareil était une grosse enceinte pour iPod très carrée, toute blanche et pas particulièrement bonne, qui n’a jamais attiré les acheteurs. Probablement qu’Apple aurait bénéficié d’un service comme celui de Prelaunch, à l’époque… Au moins, là, ce ne sont pas les acheteurs qui ont perdu leur argent, mais une entreprise qui, finalement, c’en est plutôt bien remise…