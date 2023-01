Sony Afeela : vers une gamme complète de véhicules électriques

Signe des temps, on a vu plein de voitures être présentées en grande première au CES la semaine dernière, et aucune n’incarne mieux que celle présentée conjointement par Sony et Honda cette tendance à considérer de plus en plus la technologie et l’automobile comme étant, essentiellement, la même chose.

Car ça fait déjà trois ans que Sony nous titille avec son intention de produire des véhicules électriques. Inversement, ça fait environ 20 ans que Honda tarde à se lancer dans l’aventure. Là, ce qu’on espère, c’est que la marque «Afeela», qui a été présentée par les deux sociétés à Las Vegas la semaine dernière tournera ces deux négatifs en un positif. Car Afeela ne sera pas seulement une voiture électrique, mais plutôt une gamme de véhicules électriques.

Déjà, on sait que la voiture présentée au CES sera tout électrique et pratiquement autonome. Elle comptera sur une quarantaine de capteurs en tout genre pour s’assurer qu’elle se déplacera de façon tout à fait sécuritaire. Ensuite, on sait qu’elle aura une autonomie de 700 kilomètres par charge, selon les standards européens. Ça la place parmi les véhicules électriques les plus performants à ce chapitre.

Cette berline Afeela va être mise en vente en 2025 et les premiers exemplaires seront livrés au printemps 2026 au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Mais qu’est-ce qui se passera ensuite? Selon ce qu’a révélé le patron de Sony Mobility à des médias britanniques, il y aura d’autres modèles ensuite, à commencer par un VUS tout électrique qui verra probablement le jour en 2027. Ça tombe sous le sens, car au dernier CES, Sony avait dévoilé un VUS électrique, justement.

Un véhicule plus familial et une autre berline seraient déjà dans les plans pour les années suivantes.

Si tout ça se produit, Sony pourrait se positionner dans l’industrie automobile comme un concurrent aux marques de luxe, comme Audi, BMW et Mercedes-Benz. C’est donc dire que ce ne sera pas un « gros » constructeur, c’est-à-dire une marque qui vend ses véhicules en très grand nombre, mais plutôt un constructeur assez niché.

On verra bien. Sans doute que le prix de la berline Afeela, quand on le connaîtra, nous en dira un peu plus sur la stratégie de Sony et de Honda pour conquérir l’auto électrique…