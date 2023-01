L’Apple TV 4K oblige-t-il ses utilisateurs à acheter un iPad ou un iPhone ?

Alors que l’Apple TV était censé être indépendant de l’environnement Apple, il faut iOS 16 pour accepter les nouvelles conditions d’utilisation sur l’Apple TV 4K.

Crédit Images : Capture Twitter

Un faux pas d’Apple ? Plusieurs utilisateurs ont eu la mauvaise surprise de constater qu’il leur fallait obligatoirement posséder un appareil sous iOS 16 afin de lire et d’approuver les conditions d’utilisation de l’Apple TV 4K. Problème, cet OS équipe uniquement les dernières générations d’iPad et de iPhone.

Résultat, ceux qui possèdent un Mac ne peuvent pas signer tout comme les propriétaires d’anciens iPad ou iPhone. Va-t-il obligatoirement falloir se procurer un nouvel appareil (400$ au minimum pour un iPad Mini) afin de signer les conditions d’utilisation et enfin accéder à son Apple TV 4K ?

Des solutions alternatives ?

Apple donne en magasin une solution alternative qui permettrait d’accepter ces conditions sans posséder iOS 16. Pour celà, il faut télécharger Apple Music sur son téléphone sous Android, puis créer un compte et accepter le nouveau contrat. Une autre solution consisterait à se déconnecter de son compte sur son Apple TV, puis de se connecter avec un nouveau compte en tant que deuxième compte et d’accepter le contrat.

Même si Apple décide de revenir en arrière, par cet acte, il est acquis que cette obligation viendra peut-être à nouveau se présenter aux utilisateurs, ce qui crée une incertitude. D’autant plus que cette séparation entre l’Apple TV et les autres appareils d’Apple lui assurent une partie de son succès. Comme tous les appareils Apple, l’Apple TV a été conçu pour être simple à utiliser tout en assurant une excellente qualité d’image et c’est ce qu’apprécient ses utilisateurs, même ceux habitués aux produits Android ou aux ordinateurs sous Windows.