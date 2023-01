Google développerait sa propre version de l’Apple AirTag

L’AirTag d’Apple est un accessoire qui permet de garder l’œil sur ses clés, son étui à crayons, ses valises… Bref, on l’accroche à l’objet de son choix et à travers une combinaison du protocole Bluetooth et d’un autre protocole appelé ultra wide-band (UWB), on peut le retrouver peu importe où il se trouve à partir de son iPhone.

On ne sait pas trop si c’est un gadget qui est si populaire que ça, mais peu importe, ce serait au tour de Google de vouloir se lancer dans ce marché-là. Remarquez, ce n’est pas tout à fait surprenant étant donné qu’Apple elle-même n’a fait qu’imiter Samsung et quelques autres entreprises en lançant ses AirTags.

Selon ce que des développeurs spécialisés dans des applications pour le système mobile Android, qui est développé par Google, justement, il y aurait de nouvelles fonctions liées au jumelage d’accessoires Bluetooth qui semblent indiquer la volonté de Google de se lancer dans les «pisteurs connectés».

Des bots de code auraient été ajoutés par Google à une future version d’Android qui permettraient de jumeler plus rapidement des accessoires comme l’équivalent pour Android d’un AirTag.

Ce qu’on imagine, c’est que Google pourrait soit produire ces propres petits gadgets à repérage facile, ou mieux encore, étant donné la nature plus « ouverte » du système Android, qu’il pourrait créer une espèce de norme ouverte à laquelle pourraient se connecter les gadgets connectés de n’importe quelle marque autre que la sienne, pour autant qu’ils adoptent son protocole de jumelage par Bluetooth.

Pour le moment, donc, ce n’est qu’une rumeur, mais Google pourrait nous en dire davantage au mois de mai prochain, quand aura lieu sa conférence IO 2023 dédiée aux développeurs d’applications Android.

Remarquez que ces petits gadgets-là, qui peuvent prendre la forme d’un porte-clés, par exemple, peuvent être assez utiles pour quiconque a tendance à se laisser un peu trop traîner. Il y a peut-être un marché pour Google là…