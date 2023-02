Test de la DualSense Edge: Le haut de gamme de Sony, mais à quel prix ?

Aimeriez-vous avoir le petit plus, le petit avantage qui vous ferait gagner lorsque vous jouez ? C’est le principe derrière le développement de la manette DualSense Edge, qui s’avère également la réponse de Sony face aux Xbox Elite Controller de Microsoft. Or, derrière son esthétisme et certaines de ses facettes alléchantes se cache une manette qui n’est pas à la portée de tous.

Une manette ayant des airs haut de gamme

D’emblée, on sent que la DualSense Edge est une manette haut de gamme. En fait, plutôt que d’être offerte dans une simple boîte de carton, la nouvelle manette de Sony est proposée dans un étui de plastique transportable aussi joli que robuste. À l’intérieur, vous y retrouverez: une place de rangement, quatre capuchons pour vos joysticks, quatre boutons pour les deux nouvelles fentes situées à l’arrière de la manette ainsi qu’un câble USB-C robuste de 2,8 mètres de long. Un petit socle peut également se verrouiller entre la manette et le câble afin de fixer ce dernier et d’éviter qu’il se décroche par inadvertance en pleine session de jeu.

Une fois la manette sortie de son étui, on remarque tout de suite ses textures plus luisantes. En fait, ses tons de blanc et noir vont de pair avec les couleurs de la première DualSense ainsi que celles de la PlayStation 5. Toutefois, le milieu de la manette a un fini lustré plutôt que mat, ce qui lui donne une apparence plus scintillante. De plus, le pavé tactile est gravé avec de petites icônes des boutons de la manette tandis qu’on a rajouté les mêmes petites icônes aux extrémités des gâchettes afin que ces dernières soient plus texturées. Résultat: nos doigts sont moins susceptibles de glisser lorsqu’on appuie sur les gâchettes du modèle Edge que sur celles de la DualSense.

D’autre part, les côtés de la manette sont un peu moins longs que ceux de la manette originale de la PlayStation 5. Bien que la différence soit plutôt mineure, la prise en main s’en trouve un peu plus aisée puisqu’elle épouse davantage les paumes des mains. En revanche, la DualSense Edge est un peu plus lourde que sa soeur aînée. Même si on parle d’une petite différence d’environ 44 grammes entre les deux manettes (281 grammes vs 325 grammes), on le sent lorsqu’elle est entre nos doigts. De ce fait, attendez-vous à ressentir des tensions lors de sessions de jeu prolongées ou si vous serrez la manette un peu trop fort.

Plus de boutons pour plus de personnalisation

Bien entendu, Sony n’a pas apporté que des changements esthétiques par rapport à la DualSense. Après tout, la version Edge est censée vous donner tous les outils pour avoir un avantage en jeu.

Ainsi, lorsque vous connecterez votre manette à votre console, un petit guide numérique aussi simple que bien conçu vous guidera à travers les étapes pour configurer votre nouveau matériel. En outre, la DualSense Edge vous permet de paramétrer les zones de sensibilité ainsi que les zones sans détection de chaque joystick. Les gâchettes ont quant à elles trois niveaux de sensibilité tout dépendant avec quelle pression vous désirez obtenir l’action requise en appuyant sur l’une d’elles. Pour cela, vous n’aurez qu’à sélectionner la pression voulue grâce à des niveaux situés derrière la manette.

Je vous ai également parlé de deux nouvelles fentes situées à l’arrière. Vous pourrez y insérer deux des quatre nouveaux boutons offerts afin d’obtenir deux autres touches pour vos jeux. Deux de ces boutons sont faits en longueur tandis que les deux autres sont plus petits avec des bouts arrondis. Tout est une question de préférence, mais sachez qu’on peut accrocher par mégarde les boutons un peu plus longs simplement en tenant la manette. Des quatre, je crois que ceux plus arrondis seront préférés par l’ensemble des joueurs.

Ceci dit, la grande nouveauté demeure l’ajout des nouvelles gâchettes Fn sous les joysticks. En pressant sur l’une d’elles pendant deux secondes, vous ferez apparaître un menu afin de pouvoir alterner entre quatre profils de contrôles. De ce fait, la DualSense Edge vous permet de personnaliser quatre profils de contrôles distincts afin d’avoir des contrôles uniques selon vos préférences ou différents styles de jeu. De façon instantanée, vous pourrez passer d’un profil à un autre au sein du même jeu ou encore lorsque vous changerez de logiciel. De plus, cette fonctionnalité permet notamment d’ajuster le niveau d’un casque d’écoute sans devoir physiquement bouger nos mains. Le tout se fait avec une facilité désarmante et charmera à coup sûr ceux voulant personnaliser la façon dont ils jouent sans se casser la tête.

Une solution payante au problème de drift

Vous savez comme moi que l’un des problèmes des manettes contemporaines est le fameux drift. Lorsqu’on commence à avoir cet accroc et qu’on doit envoyer sa manette en réparation ou carrément s’en acheter une nouvelle, c’est légèrement frustrant.

Or, Sony désirait répondre à cette frustration avec la DualSense Edge. En effet, il est possible d’ôter la surface située au milieu de la manette pour avoir accès aux joysticks. Vous pourrez alors aisément défaire chacun de ces bâtons pour pouvoir le remplacer au besoin. À cet effet, la firme japonaise a mis en vente des kits de remplacement de joysticks aux côtés de sa DualSense Edge. Pour 24,99$ CA, vous pourrez donc remplacer un joystick défectueux, ce qui s’avère bien moins dispendieux qu’une réparation ou, surtout, un remplacement complet.

En revanche, cet élément pointe également vers le fait que le drift pourrait être un problème avec la DualSense Edge. Il est encore trop tôt pour dire si cela est réel ou non avec cette nouvelle manette, mais le fait que Sony ait prévu une solution de remplacement pointe dans cette direction. Certes, Sony n’est pas la seule à blâmer puisque tous les constructeurs ont un problème de drift, mais cette nouvelle manette haut de gamme ne semble pas reléguer cette source de frustration aux problèmes du passé chez la compagnie nipponne.

Par ailleurs, sachez que si vous désirez avoir une sensation d’antan, vous pouvez facilement ôter les capuchons des joysticks de la DualSense Edge pour les remplacer par des capuchons similaires à ceux des joysticks des vieilles DualShock. C’est une option un peu plus mineure, mais qui m’a tout de même fait sourire tout en me rappelant les souvenirs que j’avais avec mes manettes de PlayStation 2 et PlayStation 3.

La pile: le talon d’Achille de la DualSense Edge

Sans confirmer qu’il n’y aura pas de problème de drift, on peut tout de même affirmer que la DualSense Edge est une belle manette haussant la qualité de la DualSense originale. Cependant, deux éléments risquent de rebuter bien des joueurs: la pile et la présence des fentes derrière la manette.

En fait, la pile est probablement l’élément le plus décevant de la DualSense Edge. Pourquoi ? Parce que son autonomie est amputée d’environ 40% par rapport à la DualSense. Si vous jouez à un jeu utilisant l’ensemble des technologies de la manette, vous n’aurez pas une autonomie excédant les trois à quatre heures. Autrement, n’espérez pas franchir la barre des six heures de jeu avant de devoir la recharger.

C’est décevant d’avoir une pile avec si peu d’autonomie, et ce même si Sony avait confirmé cette information avant le lancement de la manette. En raison des technologies supplémentaires qui y sont intégrées, la compagnie n’a pu trouver une solution de remplacement afin d’intégrer une pile plus performante. D’ailleurs, on peut se demander si l’inclusion du câble de 2,8 mètres est une réponse à ce problème. Bien que cela ne m’ait jamais dérangé, ceux n’aimant pas jouer avec une manette reliée à leur console devront la recharger régulièrement, voire même la brancher en pleine séance de jeu.

Autrement, les puristes seront déçus par la présence de seulement deux fentes derrière la manette afin d’y placer deux boutons supplémentaires. En fait, la concurrence offre déjà des modèles de manettes permettant d’inclure quatre, voire même six boutons de plus. Ce peut paraître beaucoup trop pour certains, mais pour d’autres, c’est une occasion manquée chez Sony d’ajouter davantage d’options de personnalisation à une manette fort dispendieuse.

En avez-vous vraiment besoin ?

Succomber ou non à l’achat d’une DualSense Edge ? La question se pose et dépend de chacun d’entre vous.

Or, la réflexion s’impose lorsqu’on regarde son prix. Pour environ 300$ CA, la manette a beau être esthétique et intéressante, répondra-t-elle à vos besoins en tant que joueur ? Avez-vous réellement besoin de paramétrer toutes ces fonctionnalités pour jouir davantage de vos jeux ? Sentez-vous que ces options supplémentaires vous donneront le petit avantage, le petit Edge qui vous aidera à jouer plus facilement ?

Certes, la DualSense Edge peut vous donner un avantage dans certains jeux comme les jeux de tir à la première personne ou encore les jeux où il faut appuyer rapidement sur des combinaisons de boutons pour effectuer différentes actions. Cependant, à 300$, ces options de personnalisation et de facilitation ne conviendront qu’à une minorité de joueurs. Pour la majorité, la bonne DualSense de base fera encore le travail pour bien des années à venir.

En somme, la DualSense Edge est une manette à considérer si vous en sentez réellement le besoin et, surtout, si vous avez réellement les moyens de mettre autant d’argent entre vos mains.