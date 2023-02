Samsung Galaxy S23 : de la «grosse» photo, de la «belle» photo

Samsung a dévoilé le 1er février la plus récente version de sa gamme de téléphones Galaxy S. Les S23, S23+ et S23 Ultra reprennent la forme de leurs prédécesseurs, ajoutent quelques jolies couleurs de boîtier, et héritent d’une mécanique revampée. Tout ce qu’il faut pour que les S23 continuent d’être une référence dans le marché des téléphones Android.

La taille des appareils n’a pas changé du Galaxy S22 au S23. Les trois versions ont un affichage de 6,1, 6,6 et 6,8 pouces, respectivement. Sous le capot, on hérite toutefois de la plus récente puce pour mobiles de Qualcomm, appelée dans ce cas-ci Snapdragon 8 Gen 2 pour Galaxy. Oui, «pour Galaxy». Semble-t-il que Qualcomm a surcadencé son processeur à la demande expresse du groupe coréen.

Cela permet à Samsung de couper court à l’utilisation de ses puces Exynos pour les Galaxy S23 vendus à l’extérieur de l’Amérique du Nord. Selon la version, il hérite de 8 à 12 go de mémoire vive. Le stockage varie de 256 go à 1 to.

Pas grand-chose à reprocher à cette mécanique, si ce n’est qu’il semble quand même montrer certains signes de fatigue et de surchauffe dans des situations de pointe. Du jeu vidéo projeté sur un moniteur externe peut s’avérer saccadé par moments. Capter une vidéo de très haute résolution sur un trépied qui empêche l’appareil de bien respirer le fera suer.

Souriez!

Les capteurs photo sont améliorés cette année. Le S23 Ultra peut capter des images atteignant jusqu’à 200 mégapixels, près du double des 108 MP du S22 Ultra. Les versions de base du S23 vont jusqu’à 50 mégapixels. Plus de pixels signifie aussi un meilleur zoom numérique, ce qui est effectivement le cas. Les photos prises avec un zoom 100x démontrent les limites d’un si petit objectif, mais le sujet ainsi croqué demeure relativement net. Le zoom optique se limite à 3x.

Côté photo, l’amélioration la plus intéressante se trouve à l’avant, où une caméra de 12 mégapixels permet de capter des égoportraits parmi les plus nets et détaillés qu’on ait vu à ce jour. Il y a une cassure générationnelle évidente démontrée par l’utilisation que font les gens de leur téléphone : les plus vieux utilisent principalement la caméra arrière. Les plus jeunes privilégient la caméra avant.

Les plus jeunes acheteurs d’un S23 seront contents. Les portraits pris avec la caméra frontale profitent par défaut d’un effet de focale qui s’approche du style bokeh, sans exagérer le flou à l’arrière-plan. Très convaincant.

Du jus!

Sous le capot, la batterie de 4700 milliampères-heure du S23+ passe à 5000 mAh sous le capot du S23 Ultra. L’autonomie est bonne pour une très grosse journée d’utilisation dans les deux cas.

Le S23 Ultra hérite naturellement d’un stylet. L’appareil poursuit l’héritage légué par le Galaxy Note d’une autre époque, mais il le fait avec plus d’élégance, soyons francs.

Surtout que les boîtiers du Galaxy S23 sont offerts dans des coloris mats très séduisants. Peut-être la plus belle sélection de couleurs jamais adoptée par Samsung pour ses téléphones. La couleur vedette sera sans doute le mauve lavande, mais même en vert, en blanc ou en noir, le téléphone en rejette.

Outre leur prix élevé (1650$ pour le S23 Ultra!), le principal reproche qu’on peut faire à Samsung à propos de sa gamme S23 est du côté logiciel. La couche esthétique ajoutée à l’interface du système Android gagnerait à être abandonnée par le groupe coréen. Le Pixel 7 de Google est beaucoup plus agréable à l’œil. Même l’interface OxygenOS de OnePlus, même si elle aussi est plutôt drabe, semble moins lourde.

Évidemment, ça se change rapidement dès la prise en mains de l’appareil. Chose qu’on aura l’occasion de faire plus longuement dans les prochaines semaines. Un test plus formel que les deux heures d’une prise en mains rapide permettra de confirmer si la première impression est la bonne, soit que le Galaxy S23 est une évolution réussie sans être radicale d’un des téléphones les plus vendus sur la planète.