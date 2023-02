Facebook draine-t-il la pile de votre téléphone à votre insu?

Un ex-employé de Meta qui s’occupait plus précisément du développement de l’application de messagerie Messenger affirme que Facebook aurait volontairement testé des fonctions expérimentales sur les téléphones de ses utilisateurs qui avaient pour effet de vider prématurément la batterie de leur appareil.

Évidemment, ce sont des accusations à prendre avec un grain de sel, étant donné que l’ex-employé a fait ces déclarations dans le cadre d’une poursuite contre ses anciens patrons. Il tente d’expliquer à un juge américain qu’il a été congédié car il aurait refusé de se soumettre à ces pratiques.

Cela dit, si ce qu’il avance est vrai, ce sont des pratiques qui pourraient finir par coûter cher à Facebook, étant donné que la façon dont le réseau social aurait procédé viole la loi dans plusieurs États américains, notamment celui de New York.

Bref, ce qu’aurait fait Facebook pendant au moins cinq ans, soit de 2016 à 2021, c’est de mener ce qu’on appelle dans le jargon des « tests négatifs » directement sur le téléphone de ses quelque 3 milliards d’utilisateurs.

Des tests négatifs sont une façon de vérifier si l’application réagit bien à une utilisation qui n’est pas celle pour laquelle elle a été conçue. Les gens de Facebook auraient par exemple testé l’impact du comportement erratique d’un utilisateur sur le temps qu’il faut à son application pour charger des images, pour faire défiler son fil d’actualité ou pour voir de façon plus générale comment l’application réagit.

Le problème, c’est que ces tests-là auraient été mené à l’insu des utilisateurs. Et qu’il s’agit de tests qui auraient comme effet de consommer beaucoup d’énergie, et donc d’user plus rapidement la batterie des téléphones sur lesquels les tests étaient faits.

Et c’est précisément ça qui est illégal, aux États-Unis du moins : d’endommager, ou dans ce cas-ci, d’user prématurément l’appareil d’un consommateur sans son consentement.

Facebook aurait bien pu préciser dans les conditions d’utilisation de son application qu’elle fait de tels tests. Après tout, à peu près personne ne lit les petits caractères de ces conditions sur leur téléphone avant de les accepter…