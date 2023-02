Un iPad à écran pliable à l’horizon 2024 pour Apple?

On aime ça, des rumeurs comme celle-là… Parce que si on se fie aux rumeurs, Apple, qui est en train de mettre en marché des nouveaux Mac et un nouveau HomePod, serait sur le point de présenter des lunettes de réalité virtuelle, ou peut-être pas, ou peut-être seulement l’an prochain… Bref, il faut en prendre et en laisser, mais cette rumeur-là sur un iPad à écran pliable est assez intéressante étant donné qu’elle pourrait aussi être très crédible.

En tout cas, elle vient d’une source située en Asie qui parvient assez régulièrement à couler de l’information sur les futurs produits d’Apple. Et selon cette source, Apple n’aurait pas beaucoup de nouveau à offrir du côté de ses tablettes au cours de l’année 2023, mais pourrait revenir en 2024 avec cet iPad qui aurait un écran pliable en son milieu, similaire à ce que Samsung utilise sur ton Galaxy Fold.

L’iPad en question aurait aussi un cadre en fibre de carbone, un matériau à la fois très rigide et durable, pour garantir que l’appareil soit assez durable même si on le plie et on le déplie des milliers de fois.

On ne sait pas quelles dimensions aura cet éventuel iPad. Toujours selon les rumeurs, Apple aurait dans ses cartons un prototype de tablette à écran de 20 pouces qui pourrait être repliée pour se transformer en une tablette un peu plus compacte. On peut aussi imaginer un iPad Mini pliable, qui aurait les dimensions d’un iPhone une fois refermé.

Évidemment, Apple ne confirme absolument rien à ce sujet. On sait par contre que le marché des tablettes tourne au ralenti depuis plusieurs années, et qu’Apple a multiplié les versions de sa propre tablette pour essayer de stimuler ses ventes malgré tout.

Probablement qu’un nouvel iPad qui peut aussi servir de téléphone et qui tiendrait dans la poche d’un veston, ce serait un bon moyen de raviver l’intérêt des acheteurs envers ce type d’appareils.

À suivre…