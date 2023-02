La Nintendo Switch devient la troisième console la plus vendue de l’histoire

Jouissant d’une popularité ne faiblissant pas depuis son lancement, la Nintendo Switch vient de franchir un cap historique important. En effet, en dévoilant ses plus récents résultats financiers, Nintendo a par le fait même confirmé que sa console hybride s’est hissée au rang de la troisième console la plus vendue de l’histoire du jeu vidéo !

Ainsi, avec des ventes totales cumulant 122,55 millions d’unités, la Nintendo Switch a détrôné la Game Boy Advance ainsi que la PlayStation 4. La console n’est désormais dépassée que par la Nintendo DS ainsi que la PlayStation 2, qui ont cumulé des ventes globales de 154,02 et 159 millions d’unités lorsqu’elles étaient disponibles.

Ceci dit, il serait surprenant que la Nintendo Switch réussisse à rejoindre l’une ou l’autre de ces consoles. Effectivement, malgré des chiffres de ventes toujours robustes, un déclin est observable lorsqu’on regarde les ventes d’année en année. En outre, les ventes de la console ont diminué de 21% en 2022 pour s’établir à 14,91 millions d’unités. De ce nombre, 7,69 millions étaient des Nintendo Switch OLED, 5,22 millions des Nintendo Switch de base et 2 millions des Nintendo Switch Lite.

Du côté des jeux, il s’est écoulé pas moins de 994,30 millions de copies de titres depuis la mise en marché de la console. Pokémon Scarlet et Pokémon Violet ont notamment connu un départ canon en s’étant écoulés à plus de 20 millions d’unités en à peine plus de deux mois. Splatoon 3 se classe également parmi les nouveaux jeux les plus populaires de 2022 avec des ventes ayant franchi le cap des 10 millions de copies. Or, ces jeux demeurent bien loin de Mario Kart 8 Deluxe, qui a franchi les 52 millions d’unités vendues. Il s’agit du deuxième jeu le plus vendu de l’histoire de Nintendo, derrière Wii Sports. Toutefois, il convient de noter que ce dernier fut offert avec la Wii dans certains marchés, haussant donc artificiellement le nombre de copies ayant été réellement vendues.