Il n’y aura pas de cryptos au Superbowl cette année…

Préparez vos bols de nachos, ou à l’inverse, préparez-vous à vous cacher sous une roche si vous n’aimez pas le football, parce que c’est ce dimanche le 12 février qu’aura lieu le 57e Superbowl de la NFL, aux États-Unis. La grande finale de football américain opposera les Chiefs de Kansas City aux Eagles de Philadelphie.

On n’a aucune idée qui va gagner, mais on sait déjà qui a perdu : les adeptes de cryptomonnaie. Parce que contrairement au Superbowl de l’an dernier, on ne devrait voir aucune publicité qui portera sur les plateformes d’achat ou de vente de bitcoins, durant l’événement cette année.

Ce sera tout un contraste avec l’an dernier, où les sociétés spécialisées dans le Bitcoin étaient si nombreuses à s’afficher durant le match qu’on l’a surnommé le «Crypto bowl».

L’an dernier, ce sont quatre entreprises surtout qui ont monopolisé la publicité du Superbowl – aux États-Unis, à tout le moins : Coinbase, Crypto,com, eToro et FTX.

Au cours de la dernière année, FTX a notamment fait faillite, et de façon assez spectaculaire d’ailleurs, et les trois autres sont soit sous enquête judiciaire, soit à court d’argent, soit en pleine déroute commerciale.

Cela dit, au moins une société émettrice de NFT, ces objets virtuels à collectionner qui étaient très populaires il y a deux ans, devrait profiter du Superbowl pour distribuer 10 000 de ses propres NFT tout à fait gratuitement. L’entreprise en question est un développeur de jeux vidéo appelé Limit Break.

Mais sinon, on risque de revenir à des publicités plus traditionnelles pendant le Superbowl. Pour le meilleur comme pour le pire… Rappelons que les sites de pari sportif sont eux aussi très présents durant les événements sportifs télévisés comme le Superbowl.

Et s’il y a quelque chose de plus risqué que les cryptomonnaies sur Internet, les sites de paris sportifs doivent figurer quand même assez haut sur cette liste…