Après ChatGPT, au tour de Whisper de faire du bruit?

Si ChatGPT est utilisé par Microsoft pour essayer de déloger Google de sa position de leader dans les moteurs de recherche Internet, Whisper pourrait l’aider à faire tomber les assistants vocaux comme Alexa ou Siri, d’Apple et d’Amazon.

Whisper est un outil de compréhension du langage naturel qui écoute ce qu’on lui dit et qui peut le mettre à l’écrit. Comme ChatGPT, il comprend plusieurs langues. Mais il pousse un peu plus loin la compréhension de ce qu’on lui dit étant donné qu’il peut deviner la ponctuation dans ce qu’on lui dit, et quand il transcrit le texte, il l’insère ensuite à la bonne place dans le texte qu’il génère.

Il y a une nuance à tout ceci, cela dit : Whisper peut comprendre ce qu’on lui dit en français, mais il va le transcrire en anglais seulement. En tout cas, dans sa version mise en ligne un peu avant Noël par OpenAI, c’est ce que l’outil d’intelligence artificielle fait.

La raison derrière ça est assez simple : l’outil n’est pas conçu pour traduire de l’oral à l’écrit, mais pour écouter et pour agir, ensuite. Et pour simplifier l’étape suivante, qui est de définir l’action à accomplir par une application web, par exemple, il est plus simple de tout ramener dans une seule et même même langue, soit l’anglais.

Cela dit, dans ce qu’OpenAI montre de Whisper, c’est un outil de compréhension à l’oral qui est extrêmement performant. Il semble bien mieux comprendre ce qu’on lui dit que Siri ou Alexa, peu importe si on parle trop vite, trop fort, ou avec un lourd accent. C’est impressionnant.

Pour créer son outil, OpenAI dit avoir utilisé 680 000 heures de données récoltées un peu partout sur Internet. Des données vocales, évidemment, obtenues dans plusieurs langues et de plusieurs sources qui permettent à Whisper d’être plus précis.

Évidemment, ce qui est intéressant à propos de Whisper est ce qu’on en fera ensuite. OpenAI a mis en ligne une version de démonstration qui, espère l’entreprise, incitera les développeurs à ajouter une interface vocale à leurs applications, qu’elles soient sur le web, sur mobile ou ailleurs.

Bref, préparez-vous à entendre parler de Whisper au cours des prochains mois…