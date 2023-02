Twitter mettrait volontairement les tweets d’Elon Musk devant ceux de tout le monde

Pour faire plaisir à Elon Musk, qui est mécontent qu’un tweet du président américain Joe Biden ait été plus populaire que les siens durant le Super Bowl, il semblerait que les programmeurs de Twitter ont revu l’algorithme pour s’assurer que tous les tweets de Musk soient systématiquement mis en valeur sur le fil des autres utilisateurs.

Ceux qui ont regardé le Super Bowl dimanche dernier ont peut-être remarqué que le grand patron de Twitter était présent en Arizona pour assister à l’événement en personne. Et comme Elon Musk est non seulement le propriétaire de Twitter, mais aussi un de ses plus grands utilisateurs, il a partagé quelques billets sur son réseau social préféré durant la soirée.

Or, son billet le plus populaire a rejoint 9,1 millions de personnes. De son côté, le billet de Joe Biden a rejoint 29 millions de personnes.

Ça a choqué Elon, qui selon des médias américains spécialisés aurait sauté dans son jet privé dès la fin du match pour aller au siège social de Twitter à San Francisco et exiger à ses employés qu’ils revoient le fonctionnement de Twitter pour que ses tweets rayonnent davantage.

Le résultat depuis quelques jours est que pour bien des gens qui ouvrent l’application Twitter sur leur téléphone depuis lundi, les tweets d’Elon Musk apparaissent systématiquement au haut de leur fil d’actualité.

Bref, ce n’est pas très subtil. Tellement en fait que même Musk a réagi mardi et a averti ses abonnés que l’algorithme sera à nouveau révisé pour modérer un peu l’amplification de ses publications.

Les choses pourraient donc revenir à la normale, mais ne vous surprenez pas si vous voyez soudainement Elon Musk être de plus en plus présent dans votre fil de nouvelles. Ça illustre bien comment le patron de Twitter voit les choses.

Vous vous rappelez peut-être qu’il y a quelques mois Musk avait exigé de ses employés qu’ils soient prêts à travailler avec le couteau entre les dents, à être prêts et à oser prendre des risques.

Et naturellement, quand on prend des risques, des fois on se brûle. Et là, on dirait bien que Twitter se soit brûlé, même si dans le fond c’est pas mal plus Elon Musk qui a joué avec le feu…