Après le BlackBerry, au tour de l’iPhone de malmener vos pouces

On connaissait déjà les risques pour les yeux et le cerveau liés à une trop grande utilisation des écrans d’appareils informatiques et mobiles. Or, voilà qu’un nouveau problème a été observé au niveau des mains et qui commence à inquiéter les experts en santé : des médecins français ont découvert qu’une trop grande utilisation de l’écran tactile des téléphones intelligents pourrait accélérer la formation d’arthrose au niveau du pouce, et ce chez des gens de plus en plus jeunes.

En fait, ça s’apparente drôlement au phénomène du «pouce BlackBerry», qu’on observait au début des années 2000, soit durant l’âge d’or des BlackBerry et des premiers téléphones intelligents qui étaient dotés d’un minuscule clavier physique au bas de leur écran.

À force de taper compulsivement des messages texte sur ces claviers très étroits, les utilisateurs les plus fréquents des BlackBerry devenaient plus à risque de développer de l’arthrose autour du pouce ou d’endommager le fameux tunnel carpien, le coude et peut-être même jusqu’à l’épaule de certaines personnes aux bras plus délicats.

L’arthrose, c’est un trouble physique qui est tout sauf plaisant. Elle est causée par une usure du cartilage dans les articulations et elle produit une douleur omniprésente et beaucoup d’enflure et de raideur. C’est une maladie qu’on voit généralement apparaître avec l’âge.

Or, même s’il n’y a pas encore eu d’étude formelle réalisée à ce sujet, il semble que des médecins français ont constaté une hausse de cas d’arthrose chez des personnes de moins en moins âgées et que la cause de ce phénomène pourrait être leur dépendance un peu trop grande envers leur iPhone ou leur téléphone Android. Le patient moyen atteint d’arthrose a aussi changé ces dernières années, selon ces mêmes médecins.

Alors que l’arthrose était dans le passé plus fréquent chez les femmes de 55 ans ou plus, ces jours-ci, on voit beaucoup plus d’hommes en être atteints dès la quarantaine. Et cette manie de toujours pitonner sur leur écran tactile pourrait expliquer cette tendance.

Évidemment, ce n’est pour le moment qu’une supposition, mais les gens un peu trop maniaques de clavardage mobile qui commencent à trouver que leurs mains semblent enflées ou qui ont par moment des raideurs dans les pouces, vous voilà avertis.

Petit conseil d’ami : les commandes vocales et les applications de diction vocale du texte ont fait des progrès énormes ces derniers temps et pourraient réduire de façon notable votre problème de «pouce de l’iPhone»…