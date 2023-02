Bing avec ChatGPT maintenant en mobile et avec la voix

On a beaucoup parlé depuis une semaine des dérapages de la nouvelle version du moteur de recherche Bing de Microsoft. En tout cas, de ceux provoqués par les premiers testeurs qui ont pu mettre à l’épreuve sa nouvelle intelligence artificielle, gracieuseté d’OpenAI et de son fameux outil de compréhension du langage ChatGPT.

Mais toujours est-il que son taux de réussite a suffi à convaincre Microsoft de lancer aujourd’hui même la version mobile du moteur Bing, ainsi que la version mobile de son navigateur Edge, dans lesquels on retrouve à nouveau ChatGPT.

Ce taux de réussite, selon Microsoft, est de 71%. Cela signifie que sept testeurs sur dix qui ont pu poser des questions à Bing et qui ont obtenu en guise de résultat une réponse écrite prenant la forme d’un texte complet, plutôt qu’une liste de liens vers d’autres sites web, s’en sont dit satisfaits.

Ces mêmes testeurs pourront désormais installer Bing ou Edge dès aujourd’hui directement sur leur sans-fil, qu’il s’agisse d’un iPhone ou d’un téléphone Android, et accéder aux mêmes fonctions de recherche ou de clavardage, si vous préférez. L’application Bing a été quand même assez transformée pour faire plus de place au dialogue, à l’écrit, évidemment. On tape sur le logo au haut de l’écran et on peut entrer dans un mode de conversation qui s’apparente ce que propose ChatGPT sur son propre site web.

Mais ça va plus loin : Bing sur mobile permettra d’interagir avec son outil de conversation avec la voix. Ce que Microsoft constate, c’est que ses utilisateurs interagissent vocalement avec le moteur de recherche de Bing deux fois sur trois, ce qui est quand même une part importante de son utilisation.

Dialoguer vocalement avec un outil de recherche comme ChatGPT pourrait être une nouvelle façon assez radicale d’accéder à Internet. On a bien hâte de voir comment ce sera adopté par les testeurs accrédités par Microsoft, car on pourrait voir là la prochaine grande évolution de ces fameux assistants vocaux numériques comme Siri ou Alexa.

En plus de tout ça, Bing avec ChatGPT vont aussi se retrouver à bord de Skype. Microsoft pense que ça facilitera les discussions de groupe dans lesquelles il sera possible de simplement demander à Bing de fournir de l’information sur des sujets qui intéressent les participants. Par exemple : quoi visiter durant des vacances dans un pays étranger, à quel restaurant réserver pour un repas d’anniversaire, ainsi de suite.

Bref, c’est une nouvelle façon intéressante pour Microsoft d’intégrer ChatGPT. On a bien hâte de tester ça nous-mêmes, et de voir encore une fois comment des petits malins vont réussir à faire dire n’importe quoi à Bing…