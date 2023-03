Le retour de Resident Evil 4, une suite spirituelle à Nioh et du sport: 6 jeux à surveiller en mars !

Le mois de mars annonce l’arrivée du printemps, bien que cette saison risque de se pointer le bout du nez tardivement cette année. Question de vous garder au chaud tout en vous préparant à des températures un peu plus clémentes, quelques jeux prometteurs feront leur apparition au cours des prochaines semaines. Ainsi, entre la suite spirituelle de Nioh et le retour de l’un des meilleurs Resident Evil, vous devriez avoir de quoi vous occuper d’ici le début du mois d’avril !

Wo Long: Fallen Dynasty

Date de sortie: 3 mars 2023

Sur: PlayStation 4 et PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series S/X, PC

Fier du succès remporté par les jeux Nioh, le studio Team Ninja récidivera dans le même genre avec une suite spirituelle intitulée Wo Long: Fallen Dynasty. En personnifiant un guerrier sans nom, vous devrez survivre face aux démons et autres atrocités qui se dresseront sur votre chemin dans une version fantastique de l’époque des Trois Royaumes.

Bien que le style du jeu sera similaire à celui de Nioh, l’expérience globale sera beaucoup plus accessible pour les néophytes. En outre, l’exploration sera facilitée par la présence d’un bouton permettant de sauter. De plus, un système de moralité vous permettra d’effectuer des choix qui présenteront autant de risques que de récompenses durant votre aventure. Par ailleurs, un mode coopératif vous permettra d’inviter à tout moment un joueur dans votre partie afin qu’il vienne vous épauler.

WWE 2K23

Date de sortie: 17 mars 2023

Sur: PlayStation 4 et PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series S/X, PC

Après l’échec monumental de WWE 2K20, Visual Concepts est revenu en force l’an dernier en proposant un WWE 2K22 bien meilleur. Espérons que le peu de temps s’étant écoulé entre ce dernier et WWE 2K23 ne nuira pas à la qualité de celui-ci.

Proposant plus de 200 lutteurs de toutes les époques, WWE 2K23 offrira une panoplie de modes afin que vous puissiez disputer des combats selon les règles que vous préférez. Or, le jeu mettra en scène le mythique John Cena dans un mode où vous l’affronterez à travers différentes étapes de sa carrière. Serez-vous capable de vaincre ce grand champion de l’histoire de la WWE ?

Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon

Date de sortie: 17 mars 2023

Sur: Nintendo Switch

Nintendo a pris de court les amateurs de la franchise Bayonetta en dévoilant le curieux Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon. Ainsi, ce dernier racontera les événements ayant précédé la toute première aventure de la sensuelle sorcière.

Troquant le style d’action 3D pour de l’action en vue isométrique, Bayonetta Origins gravitera autour de combats aussi esthétiques que rapides alors que vous prendrez le contrôle de Cheshire et Cereza. Sur votre chemin, vous aurez à résoudre différents casse-tête et pourrez admirer une variété d’environnements peints à la main.

EA Sports PGA Tour

Date de sortie: 24 mars 2023

Sur: PlayStation 5, Xbox Series S/X, PC

Avec toute la neige tombée au Québec au cours des derniers mois, l’été et les verts de golf semblent bien loin. Pourtant, afin de nous préparer à la saison estivale, Electronic Arts lancera la nouvelle itération de la franchise EA Sports PGA Tour à la fin du mois.

Ce nouvel opus vous permettra de créer votre propre golfeur afin de participer aux quatre grands tournois de ce sport. Au total, 30 parcours réalistes seront mis de l’avant afin que vous puissiez peaufiner vos coups tout en tirant profit des habiletés que vous débloquerez en progressant dans votre carrière.

Resident Evil 4 Remake

Date de sortie: 24 mars 2023

Sur: PlayStation 4 et PlayStation 5, Xbox Series S/X, PC

Attendu depuis longtemps par les fans de la franchise Resident Evil, Resident Evil 4 Remake débarquera finalement à la fin du mois. Inutile de dire que les attentes sont très grandes pour cette nouvelle itération de l’un des jeux les plus populaires de la série !

En plus d’une refonte visuelle complète et d’une jouabilité adaptée aux standards modernes des jeux d’action 3D, Resident Evil 4 Remake gravitera autour d’un scénario plus développé qu’à l’époque. En outre, le jeu mettra de l’avant de nouvelles quêtes secondaires qui, si elles sont bien développées, contribueront au mythe que fut Resident Evil 4 dans le coeur des amateurs de la légendaire série de Capcom.

MLB The Show 23

Date de sortie: 28 mars 2023

Sur: PlayStation 4 et PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series S/X, Nintendo Switch

Qui dit mois de mars dit sortie annuelle de l’excellente série MLB The Show !

Cette année, la grande nouveauté sera l’ajout d’un mode Histoire intitulé Storylines: A New Game Experience. Il se centrera autour des Negro Leagues en mettant de l’avant huit joueurs légendaires de la communauté noire, dont Jackie Robinson, Buck O’Neil et Satchel Page. Ainsi, vous pourrez en apprendre davantage sur la carrière exceptionnelle de chacun de ces joueurs par l’entremise d’une narration de Bob Kendrick.