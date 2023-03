Test du jeu Kirby’s Return to Dream Land Deluxe – Plaisir classique et intemporel de Nintendo

Une autre réédition ? Eh oui, après le lancement surprise de Metroid Prime Remastered et en attendant celui de Advance Wars 1+2 : Re-Boot Camp, Nintendo nous propose de replonger dans la grande aventure de Kirby parue à l’origine sur la Wii. Si on est bien loin de la surprise causée par Kirby and the Forgotten Land, Kirby’s Return to Dream Land Deluxe nous rappelle pourquoi les bons jeux de plates-formes de Nintendo sont des classiques intemporels du divertissement.

Disponible sur: Nintendo Switch

Prix: 79,99$ + txs

Retour vers une formule classique

Si vous n’avez jamais joué à Kirby’s Return to Dream Land, ce dernier met en scène la petite boule rose de Nintendo dans son monde de Pop Star. Par une belle journée, Kirby et ses amis sont témoins de l’écrasement d’un vaisseau venu d’un autre univers. Soutenue par une légère trame narrative, votre aventure vous amènera à aider le capitaine du vaisseau afin qu’il puisse récupérer les parties de ce dernier et repartir vers sa contrée natale.

À l’exception de Kirby and the Forgotten Land, Kirby’s Return to Dream Land est à l’image des autres titres de la franchise. On y offre un scénario ultra léger ainsi que des niveaux simples dans lesquels vous devrez utiliser l’habileté de copiage de Kirby afin d’éliminer vos adversaires et résoudre des casse-tête. À cet effet, les habiletés que vous prendrez de vos ennemis vous serviront non seulement à récolter des étoiles pour accentuer votre nombre de vies, mais aussi à récupérer des pièces de rouage cachées dans chaque tableau.

C’est donc un plaisir simple, mais indéniable qui vous attendra dans cette aventure rééditée pour la Nintendo Switch. Ayant complété le jeu original sur Wii, cette nouvelle version m’a rappelé pourquoi les jeux Kirby demeurent parmi mes préférés lorsque j’ai envie d’avoir du plaisir instantané sans me casser la tête. Bien qu’ayant un format classique très similaire à d’autres Kirby, les niveaux sont magnifiquement réalisés et conçus de telle sorte qu’ils encouragent à changer régulièrement nos habiletés, et ce qu’on décide d’y jouer seul ou avec trois autres joueurs. Bref, pour les amateurs de Kirby et de jeux de plates-formes, c’est du bonbon !

En revanche, Kirby’s Return to Dream Land demeure un jeu penchant vers la simplicité et la facilité. Si vous êtes un fan de jeux de plates-formes, vous trouverez que le jeu est facile tant les niveaux proposent peu de défis et qu’il est possible d’accumuler des dizaines de vies rapidement. Même si un mode Difficile se débloque une fois la campagne terminée, vous n’y trouverez pas une grande difficulté. C’est un aspect bien connu des jeux de la franchise, mais n’espérez tout de même pas avoir de nouveaux défis plus corsés avec cette réédition.

À noter que si vous jouez au jeu avec des joueurs plus jeunes ou peu expérimentés, un nouveau mode Facile est accessible. Je doute que vous l’utiliserez, mais si c’est le cas, il viendra faciliter davantage la campagne du jeu en y ajoutant le personnage de Magolor. Ce dernier vous lancera des objets de soin et vous sauvera si vous tombez dans un trou. Ce serait surprenant, mais au moins, vous ne risquez pas de frustrer avec cette aventure de Kirby.

De nouveaux pouvoirs pour le petite boule rose

Si, comme dans tout bon jeu Kirby, l’aventure pivote autour de l’habileté de copiage du protagoniste, les développeurs ont injecté quelques nouvelles idées afin d’agrémenter l’expérience classique de la petite boule rose.

Ainsi, tout comme dans le jeu original, vous pourrez avaler et copier les habiletés de certains ennemis spéciaux. Ce faisant, vous décuplerez la puissance d’attaque de certaines habiletés de base, dont la glace, le feu et l’épée. Par exemple, le feu projettera un immense dragon à travers l’écran tandis que l’épée fera apparaître une grande lame qui coupera tout sur votre passage. Bien qu’elles soient limitées et temporaires, ces habiletés surpuissantes vous seront utiles pour éliminer certains obstacles spéciaux et accéder à des secrets de divers niveaux.

Or, cette réédition ajoute de nouveaux pouvoirs pour Kirby, toutes s’intégrant magnifiquement à l’aventure. En outre, la technique de sable vous permettra de surfer et d’envoyer des vagues de poussière dans la figure de vos ennemis. L’habileté Festival, reprise de Kirby Star Allies, transformera les ennemis à l’écran en étoiles et objets de soin. Quant au robot, sans aucun doute ma technique préférée, il transformera Kirby en un petit robot de combat pouvant lancer à la fois des lasers et roquettes. Toutes sont intéressantes et elles sont si bien développées et intégrées à l’aventure qu’on pourrait croire qu’elles faisaient déjà partie de Kirby’s Return to Dream Land en 2011 !

Ajouts post-campagne et esthétiques au menu

HAL Laboratory ne s’est pas contenté d’ajouter de nouvelles habiletés pour cette réédition. En fait, il ne s’agit pas seulement d’un portage de la version Wii puisque de nouveaux modes ont été intégrés pour complémenter la campagne principale.

Le nouveau mode principal est indéniablement l’épilogue mettant en vedette Magolor, le petit extraterrestre que nous devons aider dans l’aventure de base. Durant cette courte campagne d’environ deux heures, vous devrez manipuler Magolor à travers différents niveaux tout en l’aidant à récupérer ses habiletés uniques. Au départ, votre personnage sera très faible, mais plus vous progresserez, plus vous le transformerez en une véritable puissance destructrice sur deux jambes. À l’image de l’aventure de Kirby, celle de Magolor est bien conçue et apporte un rafraîchissement à la formule Kirby si ce n’est qu’elle est trop courte.

HAL a également ajouté un nouveau parc Magolor dans lequel vous débloquerez une dizaine de mini-jeux. Certains, comme le coup de poing fissurant la Terre ou le karaté, sont repris d’autres jeux Kirby tandis que d’autres sont totalement originaux. Malgré leur petit nombre, la majorité sont amusants lorsqu’on y joue à plusieurs le temps d’une partie ou deux. Cependant, puisque ce sont des mini-jeux, ne vous attendez pas à y jouer sur de longues périodes ou bien à y revenir régulièrement.

De nouveaux défis solo inspirés par les techniques de Kirby font également leur entrée dans cette réédition. Vous les débloquerez progressivement à force de récolter des rouages dans la campagne principale. Si celle-ci est facile, les défis complémentaires sont plus corsés, spécialement lorsqu’on désire obtenir les médailles d’or. En effet, le jeu cumulera vos points en fonction des petites médailles que vous récolterez dans les niveaux, du nombre d’ennemis éliminés, de votre temps de complétion et de la santé qu’il vous restera une fois le défi terminé. C’est une belle façon pour perfectionner chaque technique de Kirby tout en nous demandant d’être le plus rapide et parfait possible dans chaque défi mis de l’avant.

Autrement, Nintendo a ajouté des dizaines de petits masques à récolter ainsi qu’une centaine d’objectifs à atteindre. À l’effigie des personnages du jeu, ces masques pourront être arborés par votre personnage durant votre aventure. Or, s’ils sont mignons, ils n’ont qu’une utilité esthétique. Bien honnêtement, je me suis lassé de vouloir compléter les objectifs et modes du jeu en n’ayant que des masques plutôt inutiles comme récompenses.

Mignon style Nintendo

En terminant, les images vous montrent le travail effectué sur le plan visuel. Non seulement le jeu a-t-il été porté en HD, mais Nintendo a retravaillé l’ambiance visuelle afin de lui apporter une couche un peu plus bande-dessinée. Ainsi, Kirby’s Return to Dream Land Deluxe est très tape-à-l’oeil avec une orgie de magnifiques couleurs ainsi que de splendides modèles de personnages. Certes, on vise clairement un jeune public avec ce visuel, mais les plus vieux apprécieront sans aucun doute ce côté mignon rehaussé par rapport à la version originale.

Devriez-vous y jouer ?

Le retour de Kirby sur Wii avait été salué puisqu’on retournait sur Pop Star dans une aventure qui nous renvoyait elle-même aux racines de la série. Sur Nintendo Switch, le passage du temps fait en sorte qu’on se retrouve devant un jeu indéniablement divertissant, mais très classique. En environ huit heures, vous aurez à la fois terminé la campagne solo ainsi que son nouvel épilogue tandis que les autres ajouts ne vous inciteront à y retourner que sporadiquement.

Certes, Kirby’s Return to Dream Land Deluxe est un bon petit jeu de plates-formes, mais pas à 90$, surtout lorsqu’on le compare à d’autres jeux de plates-formes parus depuis une douzaine d’années comme l’excellent Kirby and the Forgotten Land.