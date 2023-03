Facebook veut réintégrer Messenger

C’est peut-être un autre signe que Facebook a de la difficulté à retenir ses utilisateurs, mais voilà que 10 ans après avoir créé une application distincte pour son service de messagerie Messenger, Meta songe à la rapatrier directement dans Facebook.

Comme dans le bon vieux temps, pourrait-on dire.

C’est en tout cas ce que la direction a expliqué à des médias américains en début de semaine. On veut pouvoir rendre la messagerie plus accessible directement dans le fil d’actualité des gens qui sont sur Facebook. Ce serait une façon pour Facebook de distinguer son service de celui de ses concurrents, principalement TikTok, mais aussi de son autre plateforme sociale, Instagram.

Évidemment, on peut toujours clavarder directement sur le site web de Facebook. Mais la fonction n’existe qu’au cas par cas. La boîte de réception de tous nos messages, elle, a été sortie de Facebook en 2014 et est devenue l’application Messenger. À l’époque, Facebook voulait empêcher de nouvelles applications privées de lui voler un peu de ses utilisateurs. C’était l’époque des Snapchat, WhatsApp et autres iMessage (du côté d’Apple).

Toutes ces applications là existent encore, mais Facebook clairement cible une autre forme de concurrence. Et cette concurrence-là, on la connait, c’est principalement TikTok, mais aussi un peu Twitter.

Elon Musk, qui a racheté Twitter l’année dernière, a déclaré son intention de créer une messagerie privée et même chiffrée directement dans Twitter. Ça ressemble drôlement à ce que Facebook veut offrir maintenant que Messenger sera réintégré à son fil d’actualité principal.

Il resterait seulement à Facebook à mieux sécuriser son service de messagerie, ce qui n’a pas encore été annoncé. On verra bien. Cela dit, ceux qui préfèrent utiliser l’application Messenger séparément n’ont pas à s’inquiéter : l’appli va continuer de fonctionner, du moins pour l’avenir prévisible.