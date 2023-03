Switch, meilleurs sont les jeux, plus haut est le prix

Vendu 90$, Zelda Tears of the Kindom a choqué plus d’un utilisateur Switch par son prix exorbitant, habituez vous-y, c’est le premier d’une longue liste…

Cédit Image: Nintendo

C’est dans une interview accordée à l’Associated Press de que Doug Bowser s’est exprimé au sujet du futur Zelda Tears of Kingdom et de son tarif bien plus élevés que celui des autres jeux sur Switch

Des jeux plus chers dans le futur

Zelda n’est pas le seul jeu dont le tarif a augmenté sur Switch. D’autres devraient même suivre selon le PDG de Nintendo. Cependant, tous les jeux ne seraient pas concernés. Seuls les titres offrant une longue expérience devraient subir cette augmentation.

Une décision dangereuse pour de nombreux autres jeux

D’un côté, cette décision amène un peu de logique dans le monde des jeux vidéo. Il a toujours été anormal qu’un jeu se finissant en 5 heures coûte le même prix qu’un RPG qui aura demandé bien plus de développement. Par contre, nous aurions bien aimé que les titres plus court ou moins bon voient leur tarif baisser.

D’un autre côté, le risque de cette politique tarifaire de Nintendo pourrait être nuisible aux futurs titres vendus 70$. Comment seront-ils perçus par les joueurs et qui va décider de leur prix ? Est-ce à Nintendo de dire que tel jeu n’offre pas assez de contenu et sera vendu 70$. Dans ces conditions, les jeux à 70$ risquent d’être d’emblée être catalogués comme étant de mauvais dans l’esprit du public.

Cette politique pourrait également être nuisible à Nintendo, prenez Pokemon Violet/Écarlate. Plutôt médiocre dans son genre, si sa suite est aussi mauvaise, est-ce que Nintendo prendra le risque de le vendre à 90$ ? Ou au contraire, dira-t-il la vérité si le jeu est moyen et son prix de vente sera-t-il de 70$? Finalement, Nintendo a ouvert une porte qui pourrait nuire aux éditeurs, mais également au public.