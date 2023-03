Apple Music et Spotify vont faire plaisir aux «vrais» amateurs de musique ce printemps

Deux nouveautés qui seraient quand même assez attendues devraient faire leur apparition au cours des prochaines semaines sur les plateformes de musique à la demande d’Apple et de Spotify.

Apple a d’abord confirmé qu’un nouveau service de musique classique sera offert par son service Apple Music à partir du 28 mars prochain. Il s’appellera «Apple Music Classique» tout simplement, et il s’agira d’une application séparée d’Apple Music. Elle sera téléchargeable à même l’App Store des produits Apple.

Le service a été créé après le rachat par Apple de la plateforme classique Primephonic, qui a eu lieu en 2021. Il comprendrait le catalogue le plus complet de musique classique, et offrirait un niveau de qualité sonore très élevé. On y trouvera des tonnes de listes de lecture créées à la main par des connaisseurs, et évidemment, l’audio spatial, qui serait particulièrement bon pour écouter de la musique de chambre comme si on était… dans la chambre.

Dans le cas de Spotify, c’est l’introduction d’une version haute-fidélité, ou HiFi, du service musical qui est dans les plans. La direction de Spotify a confirmé que cette version était prête à être mise en ligne, mais qu’il fallait seulement trouver la bonne formule. On imagine que Spotify cherche un moyen de présenter cette possibilité d’écouter de la musique numérique dans un format sans compression, ou en tout cas, dans un format de qualité sonore supérieure, qui ne coûtera pas une fortune à ses abonnés.

Spotify avait annoncé un service HiFi qui offrait la même qualité sonore qu’un disque compact en 2021, mais ne l’a finalement jamais mis en service. Pendant ce temps, Apple et Amazon ont lancé des services sans compression numérique et compatibles avec un nouveau format musical spatialisé, le fameux Spatial Audio.

Spotify devrait donc suivre cette tendance là dans les prochaines semaines.