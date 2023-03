GPT-4 : OpenAI dévoile la prochaine version de l’IA derrière ChatGPT

On n’a pas fini d’entendre parler de cet outil informatisé de conversation en ligne. OpenAI, l’entreprise derrière ChatGPT, a présenté mardi GPT-4, une nouvelle version très attendue du moteur de compréhension et de génération du langage qui anime le fameux logiciel web. Pour la petite histoire, rappelons que l’outil ChatGPT qui est actuellement accessible gratuitement sur Internet et qui est aussi intégré à des applications comme Slack ou même Snapchat repose sur la version 3.5 de GPT.

Les deux nouveautés les plus apparentes pour les utilisateurs concernent la capacité de compréhension du contenu qu’on partage avec GPT. Alors que ChatGPT peut recevoir des textes d’une longueur maximale de 3000 mots, et qu’il peut aussi produire des textes d’une longueur de 3000 mots au maximum, GPT-4 repousse cette limite à 25 000 mots. Pour vous donner une idée de ce que ça représente, 25 000 mots, c’est une longueur qui correspond à peu près à la moitié de celle d’un roman typique.

L’autre nouveauté de GPT-4 est qu’on peut lui soumettre une image et qu’elle devrait être bonne pour en interpréter le contenu. Vous pourriez donc lui transmettre un fichier JPEG d’un chien qui mange un os, puis lui demander de quel type de chien il s’agit, et on vous répondra que le chien qui est en train de mange run os est, disons, un berger allemand.

Tout ça mis ensemble, GPT-4 rehausse sa capacité de compréhension et de génération du langage à un niveau et, dans certaines circonstances, serait au moins aussi intelligent qu’un humain. Cette notion d’intelligence comparable à celle d’un humain moyen est le seuil symbolique que tous les développeurs d’outils d’intelligence artificielle travaillent très fort à atteindre.

Dans le cas de GPT-4, l’outil serait en mesure de passer sans effort un examen d’entrée pour devenir avocat à une des meilleures universités nord-américaines et d’obtenir une note qui se situe dans le 10% des meilleurs résultats obtenus généralement par les étudiants les plus brillants qui espèrent devenir avocats.

Évidemment, avoir une telle capacité de compréhension ne signifie pas que GPT-4 est parfait. OpenAI a notamment engagé une cinquantaine d’experts en sécurité pour s’assurer que l’outil, qui est accessible publiquement en ligne et aussi à travers le moteur de recherche Bing de Microsoft, ne sera pas utilisé à des fins malicieuses.

OpenAI rappelle aussi que GPT-4, comme ChatGPT d’ailleurs, n’est pas infaillible non plus : il n’est pas rare qu’il confonde la réalité avec des faussetés ou que sa logique soit loin d’être parfaite.