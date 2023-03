Le jeu de course en monde ouvert LEGO 2K Drive annoncé

Le site IGN avait déjà fait fuir l’information, mais 2K Games et LEGO ont officiellement annoncé le développement du jeu LEGO 2K Drive pour PlayStation 4 et 5, Xbox One et Xbox Series S/X, Nintendo Switch et PC. Mieux encore, il ne faudra pas attendre bien longtemps avant de pouvoir mettre la main dessus puisqu’il sera disponible dès le 19 mai prochain !

LEGO 2K Drive est décrit comme un jeu de course AAA qui vous permettra de construire et piloter une grande variété d’engins. Ainsi, vous pourrez notamment bâtir puis conduire des voitures de course, des véhicules tout-terrain ainsi que des bateaux. Les développeurs promettent aussi que le jeu comprendra plusieurs biomes qui eux-mêmes renfermeront une panoplie de mini-jeux, courses, défis et objets à récolter.

Au total, LEGO 2K Drive devrait contenir mille pièces LEGO ainsi que plusieurs véhicules déjà construits provenant de certaines franchises telles que LEGO City, LEGO Creator et LEGO Speed Champions. En solo, le jeu mettra de l’avant un scénario qui liera l’ensemble des biomes tandis qu’en multijoueur, jusqu’à six joueurs pourront s’affronter en ligne. Un mode coopératif sera aussi présent, que ce soit en ligne ou en jeu local.

En terminant, comme dans tout bon jeu LEGO, attendez-vous à pouvoir détruire pratiquement tout sur votre passage alors que vous roulerez à pleine vitesse dans les rues de Bricklandia !