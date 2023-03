The Lord of the Rings: Gollum prévu pour la fin mai

Ayant fait l’objet de plusieurs délais, le jeu d’action et d’aventure The Lord of the Rings: Gollum semble être près d’une sortie définitive. En effet, ses concepteurs ont annoncé qu’il est en route pour une sortie mondiale le 25 mai prochain sur PlayStation 4 et 5, Xbox One et Xbox Series S/X et PC. Une version Nintendo Switch est également prévue pour plus tard cette année.

Pour rappel, The Lord of the Rings: Gollum mettra en scène l’ancien Hobbit alors qu’il fera face aux multiples dangers de la Terre du Milieu. Tout au long de votre aventure, vous aurez l’occasion d’effectuer des choix qui feront basculer votre personnage vers sa version sinistre de Gollum ou bien du côté de son alter-ego plus gentil Smeagol. À noter que le jeu sera davantage inspiré par les livres de J.R.R. Tolkien que par les films de Peter Jackson.

Jusqu’à présent, le jeu n’a malheureusement pas reçu d’éloges. Ceux ayant pu l’essayer ont indiqué qu’il s’agit d’un jeu aux mécaniques vieillottes qui aurait dû paraître alors que la franchise The Lord of the Rings bénéficiait d’un nouvel élan de popularité grâce aux films de Jackson. La nouvelle date de sortie du jeu risque aussi de lui nuire puisqu’elle coïncidera avec la fenêtre de lancement de plusieurs gros jeux tels que The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom et Diablo IV.