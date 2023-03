Microsoft/Activision, la plainte des joueurs Sony ne passe pas

Des joueurs PlayStation ont tenté de faire entendre leur voix, encore eut-il fallu qu’ils aiguisent leurs arguments…

En décembre 2022, un regroupement de joueurs PlayStation a décidé de déposer une plainte contre Microsoft afin d’empêcher le rachat d’Activision-Blizzard. Leur argument : en cas de rachat Microsoft pourra retirer Call of Duty du catalogue PlayStation.

Il semble cependant, que cela n’air pas convaincu la juge Jacqueline Scott Corley qui a rendu son jugement et classé la plainte comme irrecevable. En cause, la faiblesse des arguments des plaignants incapables de démontrer l’intérêt de Microsoft à rendre Call of Duty exclusif sur Xbox et PC. Dans son jugement, Jacqueline Scott Corley s’interroge : « Est-il possible que Microsoft rende le catalogue de jeux d’Activision totalement ou partiellement exclusif ? Oui. Les plaignants ont-ils allégué des faits qui rendent plausible le fait que Microsoft soit raisonnablement susceptible de le faire ? Sans plus de contexte factuel, non ».

Les fanboys sont de mauvais avocats

Que cette plainte émane réellement de la communauté ou ait été diligentée par Sony, son exécution a été un ratage complet. Malheureusement pour eux, si les fanboys sont très forts pour accuser, et j’en sais quelque chose vu les accusations d’être pro PS5 ou pro Xbox que je me reçois (ce qui m’amuse bien comme je joue 99% du temps sur PC) leur argumentation repose toujours sur des accusations vides. Sauf que la vraie vie ce n’est pas les réseaux sociaux où celui qui crie le plus fort l’accusation la plus courte gagne.

Il eut fallu démontrer les raisons pour lesquelles Microsoft pourrait retirer Call of Duty, chose qui n’était pas infaisable avec de la recherche et une bonne argumentation. Alors oui, si cette plainte a été présentée par les mêmes types de personnes qui m’affirmaient avant le lancement de la PS5 qu’elle allait jouer les jeux en 8K à 120 FPS, il est clair qu’à répéter les arguments de Sony sans aucune connaissance technique ou juridique, que celle-ci ne pouvait qu’aller droit dans le mur.

En tout cas, ce jugement ne va pas influencer la tentative de rachat qui est toujours en cours. Pour rappel, si la Chine et l’Union Européenne ont donné leur accord, les États-Unis quant à eux craignent une situation de monopole dont pourrait bénéficier Microsoft.